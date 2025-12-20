Madrid lidera el Índice de Competitividad Regional y casi dobla la media nacional

La Comunidad de Madrid lidera el Índice de Competitividad Regional sobre el año 2024, que ha publicado hoy el Consejo General de Economistas, donde obtiene una puntuación de 16,63 puntos, casi el doble de la media nacional (9,58).

Este análisis sitúa a Madrid como la única comunidad autónoma junto a Navarra y País Vasco Autónomas que alcanza el nivel alto, destacando especialmente el dinamismo del eje de innovación, así como el sólido desempeño en crecimiento económico, empleo, formación, calidad institucional, infraestructuras y tejido empresarial.

Madrid logra un nivel alto de competitividad estructural en seis de los siete ejes analizados, destacando su liderazgo en tasa de empleo, formación continua, índice de calidad del gobierno, inversión en protección industrial o peso de las grandes empresas. Dentro del bloque de innovación, elementos como el número de investigadores, las patentes registradas y el gasto en I+D subrayan la fortaleza del ecosistema regional.

Según el Consejo General de Economistas, la competitividad regional en España se ha mantenido en fase de crecimiento moderado durante 2024, con un incremento medio del 2%, y un patrón de convergencia positiva entre CCAA. No obstante, el liderazgo de Madrid se refuerza gracias a su capacidad para generar entornos atractivos para la inversión, la creación de empleo y la innovación, consolidando su papel de motor económico de España.