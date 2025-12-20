Cortada parcialmente la circulación en la Línea 9 de Metro de Madrid

El servicio de la Línea 9 de Metro de Madrid ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, este sábado, 20 de diciembre, desde las 16:06 horas, afectando a un total de cuatro estaciones.

Según había indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte entre las estaciones de Colombia y Avenida de América se ha debido a una «incidencia en un tren» y el tiempo de solución inicial de dicha incidencia es de «más de 15 minutos», no dándose más explicaciones. A las 16:28 horas la circulación sigue cortada.

Aunque este nuevo corte en la Línea 9 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Colombia, Concha Espina, Cruz del Rayo y Avenida de América, los trenes en el resto de esta línea del suburbano han estado sufriendo algún tipo de demora.

La línea 9 de Metro de Madrid

La línea 9 de Metro de Madrid recorre la ciudad de norte a sureste, conectándola después con las localidades de Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey. Circula entre las estaciones de Paco de Lucía y Arganda del Rey a través de 29 estaciones con andenes de 115 m, y a lo largo de 39,5 km de vía en túnel de gálibo ancho.

La línea está dividida en dos tramos independientes, conectados mediante la estación de Puerta de Arganda. El tramo sur, externo a la capital, y el más corto de los dos, es conocido como tramo TFM, por las iniciales de la empresa subsidiaria que lo explota (Transportes Ferroviarios de Madrid).

Al estar el tramo TFM ubicado en una zona tarifaria distinta a la del resto de la línea y tener una demanda diferente, se ha de realizar en Puerta de Arganda un cambio de tren a través de un andén central donde se valida un billete que permita usar el tramo TFM, de forma similar a como se hace en las estaciones de Estadio Metropolitano (línea 7) y Tres Olivos (línea 10). La línea 9 es la única del Metro de Madrid que usa trenes de la serie 6000. También es peculiar porque la operan dos empresas distintas.