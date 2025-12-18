Vecinos de Las Águilas urgen a Ayuso a incluir una parada en el barrio aprovechando las obras de la Línea 11

La Asociación Vecinal Las Águilas ha hecho público un comunicado en el que reclama la inclusión de una estación de Metro en el barrio aprovechando la ampliación sur de la Línea 11, actualmente en proyecto. Se trata de una demanda histórica del vecindario, planteada desde hace más de tres décadas, que cobra especial relevancia ante un trazado que contempla nuevas estaciones cuyo emplazamiento aún no ha sido determinado.

El comunicado advierte de que no incorporar una parada en Las Águilas «supondría perpetuar un grave déficit estructural de transporte público en un barrio de más de 58.000 habitantes, con consecuencias directas en términos de accesibilidad, cohesión social y desarrollo económico». La asociación vecinal subraya además el «amplio respaldo ciudadano a esta reivindicación, expresado a través de movilizaciones, el apoyo del pequeño comercio y miles de firmas recogidas tanto de forma presencial como a través de plataformas digitales».

A continuación, se reproduce íntegramente el comunicado difundido por la Asociación Vecinal Las Águilas:

“La Asociación Vecinal Las Águilas expone en la Asamblea y en este escrito algo que no es un capricho y se lleva reclamando 3 décadas: UNA ESTACIÓN DE METRO

REALIZAR UNA PARADA DE METRO EN EL BARRIO DE LAS ÁGUILAS es urgente APROVECHANDO la ampliación sur de la Línea 11 que se unirá a las L10, la petición no es hacer un tramo nuevo. Lo que hay que hacer es incluir al menos una estación que dé servicio al barrio de Las Águilas, donde residen más de 58.000 personas.

Se trata de una reivindicación histórica del vecindario, que cobra ahora especial relevancia ante el actual Proyecto de ampliación, una oportunidad clave para corregir el déficit estructural de transporte que sufre la zona. HAGÁNLO POSIBLE.

Si ahora no se incluye a Las Águilas, nuestro barrio quedará, una vez más, sin metro, mal comunicado y en desventaja social y económica, NO PUEDE SER.

El actual proyecto, contempla un trazado de 4 kilómetros con un máximo de dos estaciones nuevas o de intercambio en el tramo entre La Fortuna de la Línea 11 de Metro y la conexión con la Línea 10, pero sin determinar aún su ubicación, HAY QUE UBICAR UNA EN EL BARRIO, el coste de una modificación de Proyecto será menor que la realización de una nueva parada a posteriori. HAGÁMOSLO POSIBLE AHORA.

No tiene sentido que los ciudadanos/as de Aranjuez tarden menos en llegar a Madrid Centro que los vecinos y vecinas de un barrio que ya está en Madrid. AHORA ES LA OPORTUNIDAD PARA IGUALAR.

Pongamos un ejemplo: para llegar a plaza España, las vecinos y vecinos de las Águilas y Cuatro Vientos tienen que coger uno o dos autobuses/RENFE, con el tiempo y coste que esto supone. ¿Se imaginan los trabajadores que tienen que llegar al barrio a trabajar todos los días? EL GOBIERNO DE ESTA CIUDAD DEBE DE PENSAR EN TODOS SUS CIUDADANOS/AS, AHORA ES SU OPORTUNIDAD PARA IGUALAR.

La no concesión de una parada de METRO en las Águilas supondría ignorar la Ley de Accesibilidad y la Convención de la ONU, lo que limita la autonomía de miles de vecinos y personas con discapacidad y perpetuar una desigualdad territorial estructural en el distrito de Latina al denegar o posponer la infraestructura de Metro esencial para el barrio de Las Águilas. ESTO PUEDE CAMBIAR, HAGÁNLO POSIBLE.

Por otro lado, el enfado vecinal parece justificado pero lo que necesitamos es una solución que nos sitúe en el siglo XXI, como corresponde a todos los ciudadanos y ciudadanas que viven en Madrid. El apoyo vecinal a esta nueva parada es elevadísimo:

Durante un año se han recogido firmas en chage.org que ya llegan a casi 9000. A éstas hay sumar las firmadas de puño y letra, llegando a una cifra más que suficiente para que SE BUSQUE UN PROYECTO QUE HAGA POSIBLE LA PARADA DEL METRO EN LAS ÁGUILAS.

Los comerciantes han comunicado de forma fehaciente la necesidad y el apoyo a esta reivindicación. EL PEQUEÑO COMERCIO SE MERECE EL APOYO CON UNA PARADA EN EL BARRIO que les facilite la contratación e incremento económico de la Comunidad de Madrid.

Las familias manifiestan el aislamiento social: Universidades, ocio, restauración existente y futura, etc. EL METRO NO PUEDE ESTAR A UN KILÓMETRO y MÁS DE LAS VIVIENDAS.

El hospital de referencia es el Clínico y llegar hasta allí, sin metro es una tarea que los enfermos y enfermas no pueden realizar en el transporte público existente de forma eficiente, el único autobús que llega al hospital tarda no menos de una hora y media si pueden desplazarse en bipedestación. El METRO, facilitaría la llegada al hospital y centros con especialidades médicas ya de por sí ubicados demasiado lejos y sin un transporte eficaz.

Las manifestaciones realizadas han aglutinado a centenares de vecinas y vecinos que exigen su PARADA DE METRO YA y han comenzado a manifestarlo desde sus ventanales en los que han puesto su señal de metro para recordar que es posible. NO LES DECEPCIONEN, ESTÁ EN SUS MANOS.

Es una oportunidad histórica para conectar un barrio de 58.000 vecinos/as que hoy siguen sin Metro y aislados del transporte público de calidad a una ciudad maravillosa que queremos disfrutar como cualquier persona que reside en nuestra Comunidad o viene a visitarnos.