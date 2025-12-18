El Ayuntamiento transfiere 9,73 millones de euros a EMVS Madrid para 875 pisos en Vicálvaro y regenerar una zona de Villaverde

El Ayuntamiento de Madrid ha trasferido a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid) la cantidad de 9,73 millones de euros para financiar la construcción de nuevas promociones de viviendas de alquiler asequible para los madrileños y llevar a cabo nuevos trabajos de regeneración y renovación urbana. Se trata de una aportación adicional a las presupuestadas para este año, tal y como ha explicado en rueda de prensa la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras su aprobación por la Junta de Gobierno.

El primero de los acuerdos supone que el Área de Políticas de Vivienda destinará 6,2 millones de euros para comenzar la construcción de nuevas promociones en el distrito de Vicálvaro, en concreto, en Los Berrocales, donde la empresa municipal dispone de suelo para la construcción directa de 875 viviendas. Con este importe, la empresa municipal financiará, principalmente, una parte de los proyectos de estas cinco promociones, que se comenzarán a licitar en 2026.

EMVS Madrid cuenta en la actualidad con un patrimonio de más de 9.550 viviendas destinadas a alquiler asequible, un 53 % más que en 2019. Según los últimos datos de 2024, solo la empresa municipal fue la responsable de la construcción de tres de cada diez viviendas construidas en toda España destinadas a alquiler asequible sin opción a compra, según datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Solo en 2025 y 2026, tiene prevista la finalización de más de 1.000 viviendas. De esta manera, en sus seis años y medio de mandato, este Gobierno ha finalizado la construcción de más de 3.007 viviendas nuevas en 36 promociones.

Regeneración y renovación urbana de San Nicolás-Arechavaleta

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado un nuevo acuerdo para financiar la segunda fase de las obras de regeneración y renovación urbana en la zona de San Nicolás-Arechavaleta, en el distrito de Villaverde. Así, el Área de Políticas de Vivienda va a transferir 3,53 millones de euros a EMVS Madrid, que será la encargada de llevar a cabo estos trabajos. Esta nueva actuación permitirá reurbanizar pasos y áreas estanciales en espacios interbloques, viarios, zonas verdes y aparcamientos con los que se podrá culminar la renovación de todo el entorno de las calles Orio, Escoriaza, Lezo, Lazcano y del resto del ámbito.

EMVS Madrid ya ha finalizado en el primer trimestre de 2025 las obras de reurbanización de la primera fase en esta zona de San Nicolás-Arechavaleta, en la que ha invertido más de 4,83 millones de euros para dotar de mejores accesos al ámbito de actuación, renovando la imagen del barrio. El proyecto ha incluido mejoras de accesibilidad en las vías públicas y de la red de riego, renovación del pavimento de las aceras, sustitución del alumbrado público, instalación de tres fuentes de agua potable, mejora de las zonas verdes y construcción de una zona biosaludable de calistenia con cinco elementos y un circuito ciclista. En total, el Ayuntamiento de Madrid ha destinado a regenerar esta zona de Villaverde un total de 8,35 millones de euros.