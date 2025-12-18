Madrid destinará 2,86 millones de euros a subvenciones para asociaciones

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha autorizado hoy un crédito de 2,86 millones de euros para la próxima convocatoria pública de subvenciones del Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, destinada al fomento del asociacionismo durante las anualidades 2026 y 2027. La medida forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2027 del Ayuntamiento y sus organismos autónomos.

La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta que la convocatoria “busca reforzar la actividad del tejido asociativo madrileño y promover la implicación de las entidades ciudadanas en la vida de los barrios y en la actividad municipal”. Los proyectos subvencionados tendrán carácter bienal y se financiarán con cargo a los presupuestos de 2026 y 2027, con un plazo de ejecución comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Modalidad de proyectos

La convocatoria se centra principalmente en la modalidad de proyectos, que cuenta con una dotación de más de 1,3 millones de euros para cada uno de los dos años y está dirigida a financiar iniciativas que fomenten el asociacionismo mediante proyectos orientados a fortalecer las relaciones entre entidades o facilitar la vinculación entre personas asociadas, impulsar la captación de nuevas personas socias, promover la implicación del tejido asociativo en la actividad municipal y fomentar la democracia participativa mediante actuaciones de gestión y mediación en conflictos comunitarios.

Modalidad de gastos de funcionamiento

La convocatoria incluye, además, una modalidad para gastos de funcionamiento, dotada con 100.000 euros por año, destinada a apoyar gastos de mantenimiento, alquiler o desarrollo tecnológico de las sedes sociales y otros espacios utilizados por las entidades para su actividad habitual. Estas ayudas deberán aplicarse exclusivamente a gastos realizados en 2026 y 2027.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y podrán concurrir a ambas modalidades las entidades inscritas en la sección 1ª del Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos, siempre que cumplan los requisitos establecidos para cada ámbito de actuación.