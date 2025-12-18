El distrito de Salamanca celebra la Navidad con música, teatro y talleres infantiles

El distrito de Salamanca ha programado una nutrida agenda de actividades para las fiestas navideñas. Actuaciones con repertorio de Navidad, obras de teatro y talleres temáticos se suman al monumental belén de la Asociación Belenista La Milagrosa, que se puede visitar hasta el 7 de enero en el Centro Cultural Emilia Pardo Bazán.

Del 18 al 27 de diciembre, diferentes iglesias y parroquias del distrito serán escenario de actuaciones de coros que interpretarán canciones navideñas. El Coro Hispánico Modo actuará en la iglesia parroquial de San Patricio el 18 de diciembre. El Coro Voces de Plata tomará el relevo el 20 de diciembre en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. El Coro Fernando de los Ríos interpretará su repertorio el 22 de diciembre en la basílica de La Concepción de Nuestra Señora, mientras que el Coro Trovada actuará el 23 de diciembre en la parroquia de San Bonifacio. Para finalizar el ciclo, el Coro Esperanto ofrecerá un concierto en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Filipinas el 27 de diciembre.

La Gala Lírica de Navidad de la Asociación Cultural Diverlírica será la cita musical y familiar más destacada del 20 de diciembre en el Centro Cultural Buenavista. Además, el 2 de enero se celebrará, en el auditorio del Museo Lázaro Galdiano, un concierto especial de góspel que incluirá versiones de artistas emblemáticos como Aretha Franklin o Stevie Wonder, a cargo de la agrupación Alba Lírica.

Teatro con temática navideña para todos los públicos

El 21 de diciembre, en el Centro Sociocultural Maestro Alonso, la Asociación Cultural Diverlírica ofrecerá una obra de teatro titulada El Nuevo Rey Mago. El 26 de diciembre, en el Centro Cultural Buenavista será el turno de la compañía Tanalborde Teatro y su obra Risas en la granja por Navidad. Los pequeños también tendrán la oportunidad de asistir el 27 de diciembre en el Centro Cultural Quinta del Berro-Rafael Altamira a una obra en inglés titulada The different Duckling, de la compañía La Higuera Produce.

El Centro Cultural Buenavista será el escenario del último evento cultural del año y de los primeros de 2026. Para cerrar 2025, la compañía La Fantástica Banda ofrecerá un concierto-recital el 30 de diciembre que revisitará canciones y poemas de Gloria Fuertes. El primer espectáculo del año en el distrito de Salamanca será la obra de teatro ¡Queremos ser duendes de Navidad!, de la compañía Tanalborde Teatro, el 2 de enero. El 5 de enero, noche de Reyes, la compañía Trémola presenta Las aventuras de un paje muy real.

Talleres infantiles por Navidad para los más pequeños

Los talleres infantiles de los centros culturales del distrito se celebrarán durante los días no lectivos. El 26, 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero, los centros Buenavista y Quinta del Berro-Rafael Altamira se llenan de actividades para niños de edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Los interesados pueden apuntar a los pequeños de manera presencial en los centros culturales o a través del cuestionario online.