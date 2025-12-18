La danza aérea protagoniza el espectáculo musical inmersivo 5 y Acción en Tetuán

El Centro Cultural Eduardo Úrculo de Tetuán estrena este viernes, 19 de diciembre, a las 19:00 horas, el espectáculo musical inmersivo 5 y Acción. Artistas con una larga trayectoria internacional fusionarán la danza aérea, la danza en suelo, la música y la interpretación en el auditorio del espacio municipal. La compañía Volando Voy, Danzando Vengo, con sede en el distrito, ha creado esta experiencia sensorial única para todos los públicos que invitará a los espectadores a cantar, participar y emocionarse.

Los artistas, que han participado en programaciones internacionales como el Festival de Artes Escénicas de Florencia y en eventos nacionales como el Festival de la Celestina de la Puebla de Montalbán, también han formado parte del elenco de musicales como We Will Rock You o, recientemente, del videoclip de la canción Illusion, de Dua Lipa.

El montaje del espectáculo contará con siete artistas en escena, respaldados por un equipo técnico que hará posible la magia aérea. La música será otra de las protagonistas de un espectáculo con muchos momentos en los que los artistas desafiarán la gravedad. Las canciones servirán de hilo conductor de la historia: desde clásicos de bandas sonoras cinematográficas hasta temas pop que han marcado a generaciones.

Las invitaciones para el musical inmersivo 5 y Acción ya pueden recogerse de manera presencial en el Centro Cultural Eduardo Úrculo hasta completar aforo.