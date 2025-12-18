Cultura y OcioDistritosTetuán

La danza aérea protagoniza el espectáculo musical inmersivo 5 y Acción en Tetuán

Gacetín Madrid

El Centro Cultural Eduardo Úrculo de Tetuán estrena este viernes, 19 de diciembre, a las 19:00 horas, el espectáculo musical inmersivo 5 y Acción. Artistas con una larga trayectoria internacional fusionarán la danza aérea, la danza en suelo, la música y la interpretación en el auditorio del espacio municipal. La compañía Volando Voy, Danzando Vengo, con sede en el distrito, ha creado esta experiencia sensorial única para todos los públicos que invitará a los espectadores a cantar, participar y emocionarse.

Los artistas, que han participado en programaciones internacionales como el Festival de Artes Escénicas de Florencia y en eventos nacionales como el Festival de la Celestina de la Puebla de Montalbán, también han formado parte del elenco de musicales como We Will Rock You o, recientemente, del videoclip de la canción Illusion, de Dua Lipa.

El montaje del espectáculo contará con siete artistas en escena, respaldados por un equipo técnico que hará posible la magia aérea. La música será otra de las protagonistas de un espectáculo con muchos momentos en los que los artistas desafiarán la gravedad. Las canciones servirán de hilo conductor de la historia: desde clásicos de bandas sonoras cinematográficas hasta temas pop que han marcado a generaciones.

Las invitaciones para el musical inmersivo 5 y Acción ya pueden recogerse de manera presencial en el Centro Cultural Eduardo Úrculo hasta completar aforo.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Hortaleza premia a los colegios ganadores de la...

El distrito de Salamanca celebra la Navidad con...

El Ayuntamiento transfiere 9,73 millones de euros a...

Vecinos de Las Águilas urgen a Ayuso a...

Aprobada las obras de regeneración del acceso Casa...

Luz verde a la remodelación de la plaza...

Madrid despliega una amplia programación de teatro, títeres,...

Dos detenidos por la sustracción de dos niños...

Usera reconoce los mejores belenes, villancicos y tarjetas...

‘Una Navidad de Luz’, la gran experiencia visual...

Comentarios