Hortaleza premia a los colegios ganadores de la VI Muestra Escolar de Belenes

Dentro de la programación especial de Navidad, la Junta Municipal de Hortaleza ha puesto en marcha por sexta vez la Muestra Escolar de Belenes, “donde se pone en valor una de las tradiciones navideñas por excelencia, recordando el sentido religioso de esta época”, ha destacado el concejal David Pérez. Tras su visita a los belenes ganadores de esta edición, el concejal ha felicitado a los diez centros escolares participantes “por el excelente trabajo realizado en el montaje de un belén personalizado que representa a cada colegio”.

Un jurado presidido por el concejal y compuesto por personal técnico de la junta municipal ha premiado los belenes de cuatro centros educativos en función a las siguientes categorías: belén más artístico e innovador, para la Fundación Aenilce; belén más original, para el Colegio Patrocinio de Maria; belén más elaborado para el Colegio La Inmaculada, que ha utilizado piedras pintadas para su diseño, y el Premio especial del jurado para el IES Conde Orgaz. El objetivo de esta iniciativa es potenciar las capacidades creativas y artísticas de los alumnos, además de fomentar valores como la cooperación, el trabajo en equipo y la tolerancia.

El concejal ha recordado los cuatro montajes instalados este año en el distrito de Hortaleza —el belén de mayores voluntarios y la exposición de dioramas internacionales Belenes del Mundo, de la colección Basanta-Martín, en el Centro Cultural Carril del Conde; el belén artesanal de tipo hebreo de la Asociación de belenistas Santa Paula, en el Centro Cultural Sanchinarro-Hispanidad, y la representación de la Natividad en tres dioramas, en la sede de junta municipal— que consolidan Hortaleza como uno de los distritos con mayor tradición belenista de Madrid.