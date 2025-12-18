Aforo de 15.000 personas, prefiltros y filtros peatonales, cierre de Metro y Cercanías… así van a ser las preuvas y uvas en la Puerta del Sol

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha presidido hoy una nueva reunión extraordinaria de coordinación de seguridad para los eventos y celebraciones de fin de año (preuvas y uvas). Esta reunión tuvo que ser convocada por Delegación de Gobierno tras la imposibilidad de concretar el dispositivo en el encuentro de la pasada semana debido a la falta de información por parte del Ayuntamiento al respecto de las actuaciones previstas en la plaza de la Puerta del Sol. Finalmente, estos dispositivos estarán integrados por alrededor de 500 efectivos policiales los días 30 y 31 de diciembre.

Esto ha sido posible tras haberse recibido, en el día de ayer, una comunicación por parte del Ayuntamiento de Madrid en la que se daban detalles al respecto de los eventos previstos como horarios o aforos, aunque a la reunión no ha asistido ningún representante del ayuntamiento, a pesar de haber sido convocados por la Delegación.

No ha ocurrido lo mismo en el caso de la Comunidad de Madrid, que si ha contado con representante en la reunión. Francisco Martín ha querido insistir en la necesidad de trabajar desde la planificación y ha señalado que, aunque durante este año se ha avanzado en las comunicaciones tempranas, “no se ha hecho lo suficiente”, como ha demostrado este dispositivo.

Dispositivo específico

El dispositivo previsto tendrá similitudes al de años anteriores, en aspectos como la evacuación de la plaza a las 21:00 horas y el establecimiento de filtros y prefiltros para poder acceder nuevamente a partir de las 22:00 horas y hasta completar un aforo de 15.000 personas, menor a años anteriores debido a la instalación del escenario para la actuación prevista este año.

Las salidas de Sol de las estaciones de Renfe y Metro se cerrarán a partir de las 18:00 horas y los trenes de Cercanías no pararán en esta estación. Sí se permitirá la circulación interna por la red de Metro.

Asimismo, tras la comunicación recibida ayer por parte de la Comunidad de Madrid de una actuación musical prevista para el 22 de diciembre desde el balcón de la Real Casa de Correos, y para evitar la situación de improvisación del año pasado ante un evento simular celebrado de forma sorpresiva, se han abordado las medidas necesarias para que discurra de forma segura para todos los asistentes.

La reunión ha contado con la presencia del jefe superior de Policía de Madrid, Javier Galván, y otros responsables de Policía Nacional, así como representantes de Comunidad de Madrid, Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil, Bomberos, Consorcio Regional de Transportes, Metro, EMT, Renfe y Adif.