Joaquín Prat, Jesús Hermida, José María Carrascal, Victoria Prego y Alfonso Ussía darán nombre a calles y edificios de Madrid

La Junta de Gobierno ha aprobado hoy la asignación de más de 120 denominaciones para los viales de los desarrollos urbanísticos de Los Berrocales y Los Ahijones, ambos situados en el distrito de Vicálvaro. Los nuevos nombres oficiales, vinculados a figuras del periodismo, municipios de la Comunidad de Madrid y referencias al patrimonio vicalvareño, ayudan a consolidar la identidad territorial, cultural y social de la ciudad. Así lo ha anunciado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Los Berrocales: municipios madrileños y referentes del periodismo

El desarrollo de Los Berrocales incorpora 72 nuevas vías cuyo criterio de denominación combina referencias territoriales de la Comunidad de Madrid con el homenaje a profesionales relevantes del periodismo y la comunicación.

Por un lado, se han seleccionado municipios madrileños que aún no figuraban en el callejero de la capital. La variedad de nombres garantiza un reflejo equilibrado del territorio y de su patrimonio. Entre ellos, se encuentran Alcalá de Henares, Parla, Majadahonda, San Lorenzo de El Escorial, Manzanares el Real, Galapagar o Pozuelo de Alarcón.

Por otro lado, el acuerdo dedica varias calles y avenidas a figuras fundamentales del periodismo español, reconociendo su papel en la construcción de la cultura informativa contemporánea. En concreto, el mapa urbano de Madrid incorpora los nombres de Joaquín Prat, Jesús Hermida, José María Carrascal, Paloma Gómez Borrero, David Gistau y Miguel de la Quadra-Salcedo.

Los Ahijones: homenajes culturales y recuperación histórica de Vicálvaro

El callejero del desarrollo de Los Ahijones suma a su callejero nombres de figuras relevantes de la cultura, la comunicación y el patrimonio madrileño, junto a otras que recuperan la toponimia histórica del antiguo territorio de Vicálvaro.

Entre las personalidades que darán nombre a nuevas calles se incluyen periodistas y comunicadores como Concha García Campoy, Antonio Herrero, Manu Leguineche y Encarna Sánchez, además de los cronistas de la villa Constantino Mediavilla, Ángel del Río, Enrique de Aguinaga y Luis Prados de la Plaza. También se incorporan nombres de creadores como Francisco Ibáñez, referente del cómic español; Carlos Pacheco, figura destacada de la ilustración; Manuel Summers, cineasta y humorista; y Quique San Francisco, popular actor madrileño. Además, se reconoce la aportación del arquitecto Antonio Palacios, autor de algunas de las obras más emblemáticas de la ciudad.

Junto a estos homenajes, el acuerdo integra denominaciones propuestas por la Asociación Histórica Vicus Albus, que recuperan caminos, arroyos, parajes y actividades tradicionales de la historia de Vicálvaro. Nombres como Camino de los Berrocales, Arroyo de la Marañosa, Convento de la Merced, Yesería de la Estrella o Labranza de Santa Clara contribuyen a preservar la memoria rural del distrito y a vincular el nuevo desarrollo con el paisaje histórico y con el futuro Bosque Metropolitano.

Victoria Prego y Alfonso Ussía

Además, la nueva biblioteca municipal de Carabanchel llevará el nombre de Victoria Prego, en reconocimiento a su trayectoria como una de las periodistas más influyentes de la historia reciente de España. Referente del periodismo político y de análisis, Prego desempeñó un papel fundamental en la divulgación y comprensión de la Transición, contribuyendo de manera decisiva a fortalecer la cultura cívica y el rigor informativo. Con esta denominación, el Ayuntamiento de Madrid rinde homenaje a una profesional comprometida con la verdad, el servicio público y la calidad del periodismo.

Por su parte, el centro cultural de Valdebebas pasará a denominarse Alfonso Ussía, como reconocimiento a su extensa y destacada trayectoria en el ámbito del periodismo, la literatura y la opinión. Columnista y escritor de larga trayectoria, Ussía ha desarrollado una labor continuada en medios de comunicación nacionales, caracterizada por su estilo personal y su contribución al debate cultural y social. La denominación del centro cultural pone en valor su aportación a la vida intelectual y cultural española.