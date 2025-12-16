Los planes familiares y musicales llenan la agenda navideña de Usera

La Navidad ha llegado a Usera y la junta municipal ha diseñado un programa cargado de propuestas para todos los públicos. Un año más, la agenda del distrito para estas fechas festivas ha comenzado con la exposición del tradicional belén que, en esta ocasión, es hebreo y tiene por título La mirada del señor. La obra se puede visitar hasta el 7 de enero en la sala de exposiciones de la junta municipal.

La siguiente cita será el miércoles 17 de diciembre, a las 20:00 horas, con uno de los primeros recitales navideños, el Concierto de Nöel, en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Usera. El viernes 19 de diciembre concentra varios de los encuentros indispensables de estas fiestas como el taller de adornos navideños, a las 16:45 h, en el Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella, o el espectáculo infantil Zumikids en Navidad, a las 18:00 h, en el Centro Cultural Meseta de Orcasitas. Alas 19:00 h, se podrá disfrutar del concierto Viva Vivaldi en el Centro Juvenil Pipo Velasco y del espectáculo musical Especial Christmas; Jazz de tres en el Centro Cultural Orcasur.

El sábado 20 de diciembre, será el turno del concierto La Navidad en el mundo, a las 12:00 h, en el Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella y de los espectáculos infantiles Cacahuete en Navidades, a la misma hora en el Centro Sociocultural San Fermín y Christmas Kids, en la Junta Municipal de Usera.

Ese mismo sábado, por la tarde, la cantante Ana María Puente ‘la pelirroja’, acompañada de sus músicos en directo, ofrecerá el espectáculo Una navidad contigo, a las 18:00 h en el Centro Sociocultural San Fermín. A partir de las 19:00 h, se podrá asistir a un viaje sonoro a través de las voces de VokalArs y su concierto En tierra de ángeles, en la junta municipal. A esa misma hora, el Centro Cultural Meseta de Orcasitas acogerá el concierto Christmas song, un recorrido por los villancicos y canciones navideñas más tradicionales. El espectáculo de danza El deseo de la Navidad tendrá lugar el domingo 21 de diciembre, a las 18:00 h, en el Centro Meseta de Orcasitas.

Un taller de decoración sostenible en el Centro Maris Stella abre la agenda del viernes 26 de diciembre, a las 16:45 h. Le seguirá el espectáculo infantil La chispa de la Navidad, a las 18:00 h en el Centro Cultural Orcasur y a las 19:00 h, otra cita musical con el recital Canto a la Navidad en el Centro Meseta de Orcasitas.

El último fin de semana de diciembre, comienza con Voces de la Navidad el sábado 27, a las 12:00 h, en el Centro Maris Stella y prosigue con la propuesta Cuento de Navidad, en la junta municipal. Este mismo espacio albergará, por la tarde, la actuación de la pianista Esther Toledano, que presentará su espectáculo familiar Pianoel. Raúl Charlo y sus Cosas de Navidad llegarán a las 18:00 h al Centro Meseta de Orcasitas.

Concierto de Año Nuevo y la llegada de los Reyes Magos

La programación de 2026 comenzará con otra gran cita musical, el Concierto de Año Nuevo, el viernes 2 de enero, a las 19:00 h en el Centro Orcasur. En este mismo escenario, se podrá disfrutar, el sábado 3 de enero, a las 12:00 h, del espectáculo familiar Queremos ser duendes de Navidad. A la misma hora, en la junta municipal, el mago Wiky Tricky sorprenderá con sus trucos a los más pequeños. Por la tarde, a las 18:00 h, la sede de la junta municipal también será el escenario de una nueva versión del El Cascanueces, todo un clásico de la danza.

Usera cerrará su agenda con la cabalgata de los Reyes Magos, prevista para el domingo 4 de enero, a partir de las 17:00 h. Por si quedara algún deseo tardío por pedir, el lunes 5 de enero, a las 12:00 h, hay previstas dos recepciones a Sus Majestades de Oriente en el Centro Sociocultural San Fermín y en el Centro Cultural Orcasur.