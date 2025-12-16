Los vecinos de Carabanchel celebrarán la apertura del parque Manolito Gafotas con una gran fiesta con Elvira Lindo como invitada

Después de dos décadas de reivindicación ciudadana, este 15 de diciembre el Ayuntamiento de Madrid abrió al uso vecinal el parque lineal que separa las viviendas del PAU de Carabanchel de la autopista M-40, conocido como parque Manolito Gafotas.

«El parque debía haber estado terminado allá por el año 2004, cuando la Junta de Compensación entregó la urbanización al Ayuntamiento. La Junta de Compensación no lo realizó, y el Ayuntamiento no fue capaz de exigirlo en todo este tiempo», exponen desde la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto.

Han pasado, por lo tanto, más de 20 años, y los niños pequeños que empezaron a poblar esta zona del barrio «no han podido corretear por sus caminos en todo este tiempo, siendo ahora ya adolescentes bien crecidos». A añaden: «si no hubiera sido por la persistencia de la lucha vecinal, con las plantaciones anuales (hasta en 20 ocasiones) de un total de varios cientos de árboles, seguramente esta franja de terreno, amenazada por un proyecto de ampliación de la M-40, se habría perdido para siempre, como ya ocurrió de manera parcial por la incorporación de la M-45 a la M-40».

Fueron también los vecinos quienes pusieron el nombre de Manolito Gafotas a este parque, en lugar del que inicialmente había aprobado la Junta Municipal de Carabanchel, de “Caballerizas reales”, y hasta la creadora del personaje más famoso del barrio, Elvira Lindo, estuvo en un acto de inauguración simbólica.

Dice el refrán que “más vale tarde que nunca”, y en ese sentido la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto celebra que por fin se pueda disfrutar de este parque ya acondicionado. «Pero las vecinas y vecinos del barrio nos merecemos celebrar este acontecimiento por todo lo alto, no de la manera cutre que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid; y por eso, en el mes de febrero o marzo, coincidiendo con las plantaciones anuales, la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto convocará una Fiesta de apertura del parque, con la presencia, de nuevo, de la creadora de Manolito y su dibujante», anuncia el colectivo de barrio que ha estado siempre detrás de la reclamación de la creación de la zona verde.