Madrid celebrará la llegada de sus Majestades de Oriente con la Carrera Popular de los Reyes Magos: inscripciones ya abiertas

La Comunidad de Madrid celebrará el próximo 3 de enero la tercera edición de la Carrera Popular de los Reyes Magos, iniciativa dirigida al público familiar en el Parque Deportivo Puerta de Hierro de la capital. Con la organización de actividad, el Gobierno regional «reafirma su compromiso con la promoción de la actividad física y el ocio saludable uniendo deporte, tradición y valores compartidos», subrayan.

El recorrido, de casi tres kilómetros, incluirá obstáculos tematizados como El Camino del Portal de Belén, La Gran Nevada, La Montaña de Regalos, El Portal de Belén, Encuentra en el laberinto el camino hasta la estrella, ¡Ayer roscón…y hoy chocolate! y Los Camellos. Cada uno de ellos deberá superarse siguiendo las indicaciones del personal técnico de la organización. Al finalizar, se podrá disfrutar de roscón y chocolate caliente.

La Carrera Popular de los Reyes Magos está abierta para personas mayores de 5 años, con un precio de 5,60 euros para adultos y 3,60 para menores, y una tarifa familiar de 15,60 euros para todos los miembros de la familia. Habrá cuatro tandas de 300 corredores, con salidas a las 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas. La entrega de dorsales y camisetas conmemorativas se realizará el mismo día del evento, desde una hora antes del inicio en la zona habilitada junto a la salida.

Las inscripciones, personales e intransferibles, ya pueden realizarse a través de la página web oficial y permanecerán abiertas hasta completar el cupo máximo de 1.200 participantes.