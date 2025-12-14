JAZZMADRID cierra la edición de 2025 con récord de espectadores: más de 62.000 en sus 230 conciertos

Este año, el público madrileño ha podido disfrutar de aproximadamente seis horas diarias de jazz en los diferentes espacios donde se ha desarrollado JAZZMADRID 2025. La programación de este festival que organiza el Área de Cultura, Turismo y Deporte ha logrado, una vez más, una perfecta combinación de estilos bajo el paraguas del jazz, con artistas consagrados y también figuras emergentes del panorama internacional y nacional, y con especial atención hacia la creación madrileña y las escuelas musicales de la capital.

Durante octubre y noviembre, el Festival Internacional de Jazz de Madrid ha recibido a más de 62.000 espectadores que han acudido a algunos de los 230 conciertos y a la conferencia que han configurado su programación. En los espacios municipales se han agotado entradas en siete conciertos en el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, en tres de CentroCentro y en uno de Contemporánea Condeduque.

En el espacio más amplio y que se considera escenario central de JAZZMADRID, el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, lograron agotar el aforo los recitales de Hiromi, Al Di Meola Acoustic Trio, Kenny Garrett Sextet, Leonor Watling y Leo Sidran, Lizz Wright, Creativa Grand Ensemble y el flamante concierto que cerró este escenario, Andrea Motis & The Barcelona Gospel Messengers dedicado a Amy Winhouse bajo el título To Amy.

En CentroCentro se agotaron localidades para disfrutar de Arturo Pueyo Quartet, Álex Conde Trío y la Big Band Arturo Soria. Y en Contemporánea Condeduque, agotó entradas Mariano Díaz QT feat. Perico Sambeat con su Iturralde AI Experience.

Una edición llena de novedades

Como novedad este año, de la mano de Villanos del Jazz, el festival ha traspasado las fronteras del municipio madrileño y ha llegado a Las Rozas, San Fernando de Henares, Parla y Pozuelo de Alarcón, donde se ha podido disfrutar de Andrea Motis y Josep Traveler, Chano Domínguez Trío, Delvon Lamarr Organ Trío y del flamante ganador de un Grammy Latino, Chucho Valdés, en una expansión sin precedentes de JAZZMADRID. También cabe destacar los homenajes a Bebo Valdés, Paco de Lucía y al 25º aniversario del estreno de la película Calle 54 de Fernando Trueba, momentos que han dejado un magnífico sabor de boca entre el público madrileño.

La gran dimensión que ha logrado en estos años el festival se debe a la alianza entre las iniciativas pública y privada, muy habitual en festivales europeos de gran prestigio. De este modo, a la programación de los centros municipales se suma parte del ciclo de Villanos del Jazz, ‘Jazz con sabor a club’ de Madrid en Vivo y colaboraciones con la Sociedad de Artistas Intérpretes y Ejecutantes de España (AIE) con su ciclo AIEnRUTa-Jazz, la Biblioteca Nacional de España y el Festival de Jazz de Zaragoza. También el Festival de Jazz de Ciudad Lineal, Jazz en los distritos (21 DISTRITOS), Jazz Círculo y el ‘Ciclo Impulso’, última incorporación que viene promovida por Cultura Inquieta y que ha llevado a diversos cafés a algunos artistas que están renovando el jazz desde perspectivas muy modernas.

Todas estas alianzas dan como resultado una programación en 42 espacios que sigue invitando a situar a Madrid en el mapa del jazz europeo, codo con codo con citas tan veteranas como las de Umbría en Italia, Montreux en Suiza, o el Jazzaldia de San Sebastián.

En palabras del director artístico de JAZZMADRID, Luis Martín, “se trata de un festival apegado al terreno que ocupa y que, seguro, no podría conocer desarrollo igual en otra parte”. Asimismo, ha afirmado que “Madrid ha vuelto a encontrar motivos para ratificar su condición de ciudad culturalmente avanzada en lo que al jazz concierne”, y prueba de ello es que “el público ha vuelto a responder muy bien a la oferta”. Los datos cosechados evidencian “el progresivo crecimiento que JAZZMADRID viene experimentando desde que naciese hace una docena de años”, ha subrayado./