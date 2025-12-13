Las calles del centro de Madrid acogen este domingo la tradicional Zambombada

Las calles del centro de Madrid acogen, en vísperas de la Navidad, uno de los eventos más esperados y divertidos del año por mayores y pequeños. Con motivo de celebrar la bienvenida a estas fiestas, este domingo, 14 de diciembre, rondallas y cuadrillas tradicionales de distintas localidades de la Comunidad de Madrid y provincias colindantes se reúnen para «atronar» mediante las zambombas la villa, como es costumbre, antes de la llegada de las fiestas.

El recorrido comienza en la Plaza de la Villa a las 12:30 horas y atraviesa la calle Mayor, la calle Santiago y la plaza de Ramales hasta llegar a la plaza de Oriente, donde concluirá esta propuesta de música tradicional a la que están invitados todos los vecinos y turistas de la ciudad. Está estipulado que el recorrido no dure más de una hora y media.

Este pasacalles está formado por rondas y cuadrillas tradicionales procedentes de Madrid, de la Comunidad y de las provincias castellanas colindantes, más de doscientos intérpretes que se reúnen para celebrar la llegada de la Navidad y “atronar”, como de costumbre, la Villa de la capital.

Participan: Algazara (Candeleda, Ávila), Arrabel (Madrid), Asociación Charra en Madrid, Aula de Música y Baile Casa de Zamora en Madrid, De Casta Soplona (Cadalso de los Vidrios, Madrid), Escuela La Dulzaina de Aluche, Pastores de Casavieja (Ávila), Raíces de Cenicientos (Madrid), Ronda Los Carrozas (Cifuentes, Guadalajara), Ronda Los Pilaretes (Arenas de San Pedro, Ávila), Ronda Raíces de Chiloeches (Guadalajara), Zambomberos Coros, Danzas de Colmenar de Oreja (Madrid) y las Rondaoras (Talavera de la Reina, Toledo).