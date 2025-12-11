Cultura y OcioDistritosVilla de Vallecas

Villa de Vallecas inaugura su Belén que podrá visitarse hasta el 9 de enero

Gacetín Madrid

El concejal de Villa de Vallecas, Carlos González Pereira, ha inaugurado el belén navideño expuesto en el Centro Sociocultural Francisco Fatou, cuyo montaje ha sido realizado por la Asociación de Belenistas de Madrid. González Pereira ha agradecido la minuciosa labor que cada año realizan los maestros beleneros de dicha entidad, “quienes nos permiten recrear una estampa de la ciudad de Belén y del modesto pesebre en el que nació Jesús”.

El concejal ha invitado “a todos los vecinos y visitantes a vivir la magia de la Navidad con esta exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 9 de enero”. Durante la inauguración, el párroco de la Iglesia de San Pedro ad Víncula ha bendecido el nacimiento. Como cierre del acto, ha actuado el Coro de voces infantiles del Colegio Gredos Las Suertes.

El belén del distrito de Villa de Vallecas está compuesto por 75 elementos diferentes entre figuras humanas y construcciones. Podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas, y los sábados, de 9:00 a 13:30 h. Permanecerá cerrado los domingos y los días 24, 27 y 31 de diciembre, y el sábado 3 de enero.

