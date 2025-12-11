Ciudad Lineal reconoce a ocho negocios del barrio de San Juan Bautista que cumplen tres décadas de historia

La concejala de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha hecho entrega del distintivo ‘Treintañeros de Ciudad Lineal’ a varios comercios y locales de hostelería del barrio de San Juan Bautista que han cumplido más de 30 años de antigüedad.

Esta iniciativa se enmarca en la campaña impulsada por la Dirección General de Comercio, Hostelería y Consumo del Ayuntamiento para fomentar el comercio de proximidad y poner en valor la labor de los negocios que han contribuido al desarrollo económico y social de los distritos durante décadas.

Los establecimientos distinguidos son La Farmacia de Elvira, Cafetería Jamonería Barcoavi, Loterías El Parque, Carnicería El Parque, Pescadería Cayetano, Droguería Perfumería Betania, Reparación de Calzado Soria y Cervecería San Juan. A todos ellos, Álvarez les ha entregado este reconocimiento que tiene como objetivo “agradecer el esfuerzo y la dedicación de quienes han mantenido vivo el comercio tradicional, creando empleo y tejido social en nuestros barrios”.