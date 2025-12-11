DistritosLatina

Latina reforma las IDB San Benigno y Jardines Las Águilas con una inversión de 230.000 euros

Gacetín Madrid

El concejal de Latina, Alberto González, ha visitado esta mañana la Instalación Deportiva Básica San Benigno, tras las obras de reforma integral que ha desarrollado la junta municipal del distrito. Con un presupuesto de 136.000 euros, los trabajos, que han abarcado una superficie total de 1.000 m2, se han centrado en la demolición de elementos deteriorados para mantener la superficie original como base de la instalación.

La reforma ha incluido, además, la construcción de una nueva pista de fútbol sala y de balonmano con murete y vallado de cerramiento perimetral, así como la instalación de porterías y la realización de marcajes en ambas pistas. Las obras han permitido la adecuación del entorno y mejoras de accesibilidad en los accesos.

González ha visitado, asimismo, la Instalación Deportiva Básica Jardines Las Águilas, en cuya reforma, sobre una superficie de 600 m2, la junta ha invertido 95.000 euros en la impermeabilización de la pista de baloncesto, la instalación de una nueva canasta, vallado perimetral y la aplicación de resinas y marcajes.

Estas labores han incluido, a su vez, la renovación de la pista infantil de fútbol, con la demolición de la superficie deteriorada existente para la impermeabilización y la sustitución y pintura del murete de cerramiento, además de la instalación de nuevo vallado y de porterías de fútbol sala.

