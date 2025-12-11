Moncloa-Aravaca invierte 160.000 euros en obras de mejora de sus escuelas infantiles

El concejal de Moncloa-Aravaca, Borja Fanjul, ha visitado esta mañana la Escuela Infantil La Bola de Cristal, en la que la junta del distrito ha invertido 30.000 euros, con los que se han mejorado las condiciones del edificio, lo que permitirá un mejor mantenimiento y limpieza; se ha acondicionado un espacio para el aparcamiento y guarda de los carros de los niños en el acceso a la escuela y se ha mejorado la lavandería. Estas actuaciones, ha señalado el concejal, “responden a los requisitos de seguridad, habitabilidad y funcionalidad necesarios en este tipo de equipamientos y aseguran el bienestar de los menores y las familias”.

Además, durante el año se han llevado a cabo actuaciones en las escuelas infantiles Antonio Mercero y Las Viñas, con una inversión total de 130.000 euros. En las tres escuelas infantiles se han instalado toldos en los patios para generar zonas de sombra por valor de 30.000 euros en cada uno de los centros.

El importe de las obras realizadas en Las Viñas asciende a 30.000 euros, destinados a la sustitución de las calderas antiguas y la puesta a punto de las instalaciones de calefacción y de agua caliente sanitaria para la zona de cocina. En la sala multiusos, utilizada principalmente para actividades culturales y reuniones, se ha instalado un sistema de climatización y se han reformado las puertas de entrada, además de actualizar los cuadros de la instalación eléctrica.

Las actuaciones realizadas en la Escuela Infantil Antonio Mercero han supuesto una inversión superior a los 10.000 euros. Las obras han consistido en la instalación de mosquiteras en las ventanas de la cocina y de salvaescaleras, la ampliación de la altura de las barandillas de la primera planta y el cambio de la cerrajería en el patio de la planta baja.