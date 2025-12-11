Centro acoge la 49ª edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid

El concejal del distrito de Centro, Carlos Segura, ha inaugurado esta mañana la 49ª edición del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid, que se celebra en la Imprenta Municipal-Artes del Libro hasta el 11 de enero. Esta cita, organizada por el Consejo General del Libro Infantil y Juvenil con el apoyo de la junta municipal del distrito, se consolida como un referente cultural en la época navideña y reúne a jóvenes lectores, autores y editoriales especializados en literatura dirigida a niños y jóvenes.

Bajo el lema ‘Libros conciencia’, esta edición ofrece una biblioteca con casi mil títulos, exposiciones sobre ilustradores y escritores y un amplio programa de actividades gratuitas. Entre las propuestas destacan el homenaje a Hans Christian Andersen, la muestra ‘Visionarias’ de la ilustradora Mercedes Palacios o las exposiciones centradas en los Premios Lazarillo y los Premios Nacionales de Ilustración y Narrativa, entre otras.

La programación también incluye talleres de radio en familia o el de El Principito, además de espectáculos como Erwin, el gato cuántico y encuentros con autores en centros escolares del distrito. Toda la programación puede consultarse aquí. El 49º Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid se puede visitar de martes a domingo, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 h.