Balance de la Gran Recogida de Alimentos 2025: se logra el 80% del objetivo, 1.6 millones de kg

A falta únicamente de pequeños ajustes finales, la Gran Recogida 2025 ha cerrado habiendo conseguido un resultado de 1.612.000 kg de alimentos de primera necesidad. Esto supone algo más del 80% del objetivo planteado y de los resultados obtenidos en 2024.

La bajada en las donaciones – que no solo afecta a esta campaña, sino que también está afectando a todas las donaciones en general al Tercer Sector – se debe fundamentalmente, según el Banco de Alimentos, a la bajada del poder adquisitivo de la clase media – principales donantes en esta campaña – debido fundamentalmente a la carestía de la vivienda, la inestabilidad del empleo y la subida de la cesta de la compra. Este es un factor determinante que afecta, en general, a todas las donaciones.

También se han reducido, sobre todo, las donaciones monetarias (en los establecimientos y las directas a través de los canales propios del BAM) y se mantienen prácticamente las donaciones físicas de alimentos.

Las cifras macroeconómicas mejoran, pero esa bonanza no llega a las capas sociales de nivel más bajo. Se ha extremado la pobreza en la Comunidad de Madrid (318.750 personas sufren pobreza severa y 608.312 privación material y social severa: cerca del 14 % de su población total según 14º informe EAPN sobre el estado de la pobreza).

Además, ha perjudicado según el Banco de Alimentos, el cambio en la fecha de la campaña que, en esta ocasión, se ha realizado a primeros de noviembre y no a finales como ocurrió en años anteriores coincidiendo además con un puente que desplazó fuera de Madrid a muchas personas donantes.

Y una menor sensación de necesidad que en 2024. El año anterior, la campaña coincidió con la tragedia acaecida por la DANA lo cual sensibilizó a la población madrileña ante la percepción de necesidad urgente, y se elevó el importe de las donaciones. Este año la sensación era de normalidad, sin emergencias, lo cual hace la comparativa 2024 vs 2025 un tanto errática.

El desglose de los kilos conseguidos estimados con cada tipo de donación es el siguiente:

Donaciones de alimentos físicos en tiendas: 341.033 kg

Alimentos conseguidos con donaciones económicas en tiendas: 916.223 kg

Alimentos conseguidos con donaciones directas al BAM: 354.744 kg

Participaron más de 1.400 establecimientos de las principales cadenas de alimentación y algo más de 5.000 personas voluntarias entre particulares, voluntariado de centros educativos y de empresas. Se han mantenido, como en las últimas ediciones, las dos formas diferentes de donar: donación en caja y/o de alimentos físicos en los establecimientos que lo permiten.

Todo el importe de las donaciones económicas efectuadas por las personas donantes al pasar por las cajas de los establecimientos se destina íntegramente a conseguir alimentos para las personas más vulnerables de la Comunidad de Madrid.