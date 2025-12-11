Ayuso celebra el 10º aniversario de Primark en Gran Vía: «un modelo de convivencia basado en la libertad de horarios comerciales, de vida callejera, popular y alegre»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado hoy la tienda de la multinacional irlandesa Primark en la Gran Vía de la capital, que celebra el 10º aniversario de su apertura y que, según ha remarcado la jefa del Ejecutivo autonómico, “se ha convertido en un referente comercial en tiempo récord”.

“Celebramos 10 años de éxitos y de un modelo de convivencia basado en la libertad de horarios comerciales, de vida callejera, popular y alegre”, ha enfatizado, para añadir que “Madrid este es el lugar de moda es el lugar donde todos quieren estar”. Y ha subrayado que Primark en Gran Vía ha dejado 42 millones de euros en recaudación fiscal que «van directamente a financiar sanidad, educación, otras políticas sociales o el transporte público».

Primark llegó al mercado español hace casi 20 años, y diez años más tarde abrió su tienda insignia de Gran Vía en un edificio emblemático con una larga historia comercial. La apertura de la tienda marcó un hito importante que reflejaba la ambición de la marca en España y establecía un nuevo estándar para el comercio en la capital. En octubre de 2015, la inauguración atrajo a multitud de clientes entusiasmados por disfrutar de la oferta de moda a precios asequibles de la marca, con colas diarias que se mantuvieron durante tres meses.

Díaz Ayuso ha asegurado que la mezcla de nacionalidades define el “proyecto común” de una región en la que “quienes buscan una oportunidad no son cuestionados por su edad ni procedencia”, sino que, al contrario, “son aupados por las ganas de tener sus propios proyectos personales”.

Madrid vuelve a crecer por encima de la media en España

Por otro lado, la presidenta, ha anunciado hoy que la región vuelve a crecer en el tercer trimestre por encima de la media en España, habiendo aumentado su PIB interanual en este periodo un +2,9%, una décima más que la media estatal. Los datos de Contabilidad Regional que se publican este jueves constatan, además, que la subida trimestral ha sido del +0,6%.

Madrid acumula 21 trimestres consecutivos al alza, con un elevado avance del consumo privado (+3,2%), que se ve acompañado por un repunte de la inversión, con un incremento del +5,3%. En el lado de la oferta, el sector Servicios crece un +3,2%, principalmente en actividades de comercio, hostelería, transportes y comunicaciones (+4,4%); Construcción hace lo propio en +2,8%, mientras que la Industria alcanza sube +1,3%.

Así, desde que Díaz Ayuso asumió por primera vez la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019, la economía regional ha experimentado un crecimiento del +13,3%, consolidando su fortaleza como motor de la economía en España, a la que aporta el 19,8% del PIB (casi uno de cada cinco euros) y liderando la creación de empresas, con más de 20.000 nuevas sociedades en los primeros nueve meses de 2025.

Madrid también ocupa el primer puesto en atracción de inversiones extranjeras, con más de 4.500 millones de euros en el primer semestre de este año, y ha registrado el máximo histórico de afiliación el pasado mes de noviembre, rozando los 3,9 millones de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.