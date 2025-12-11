El ciclo ‘Música en las iglesias’ de Carabanchel duplica el número de parroquias participantes

La Junta Municipal de Carabanchel organiza estas Navidades el ciclo ‘Música en las iglesias’ que llevará actuaciones corales a diferentes parroquias del distrito del 10 de diciembre al 2 de enero. El concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha inaugurado hoy el primero de los conciertos, a cargo de la Coral Microcosmos, en la Iglesia de San Sebastián Mártir.

La iniciativa municipal ha ampliado el número de templos a los que se lleva el programa de corales respecto a la Navidad de 2024, pasando de 9 a 17 las parroquias participantes en el ciclo. Los conciertos empezarán entre las 19:30 y las 20:30 horas.

Durarán una hora y mezclarán música tradicional y contemporánea de villancicos y obras navideñas. La clausura de estas actuaciones tendrá lugar el próximo 2 de enero con el concierto extraordinario de Año Nuevo de la Coral Jácara, en la Parroquia de San Miguel Arcángel.