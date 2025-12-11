Mascarilla en hospitales, centros de salud, residencias, transporte público y centros comerciales: la gripe se dispara en Madrid

La Comunidad de Madrid recomienda desde hoy el uso de mascarillas en residencias para aumentar la protección de los mayores frente a la gripe, al tratarse de las personas más vulnerables. Está recomendación se extenderá desde este próximo lunes, 15 de diciembre, a todos los hospitales y centros de salud.

Esta medida la toma la Consejería de Sanidad y tras haberse alcanzado este jueves los 277 contagios por cada 100.000 habitantes, con una previsión de aumento de la transmisión al menos durante las próximas dos semanas. Por eso mismo, el Ejecutivo autonómico recuerda la importancia de que todas las personas que presenten síntomas respiratorios usen la mascarilla cuando se encuentren en medios de transporte públicos o espacios como centros comerciales, o cuando estén en presencia de población vulnerable.

Estos consejos forman parte del paquete de nuevas medidas de prevención y control de la transmisión del virus diseñado por la Dirección General de Salud Pública, que también incluye la vacunación de todos los residentes y trabajadores de estos centros sociosanitarios a los que aún no se hubiera administrado esta inmunización.

En relación con el uso de mascarillas, de tipo quirúrgico, el Gobierno madrileño aconseja que todos los mayores que vivan en residencias con síntomas respiratorios lo hagan cuando estén en zonas comunes con otros residentes. Igualmente está indicado, en todo momento y dentro de estos recintos, al personal de estos recursos y a las visitas, aunque no tengan sintomatología.

Como medidas higiénicas en las residencias, destacan el lavado de manos frecuente con agua y jabón durante, al menos, 20 segundos, o con una solución hidroalcohólica, especialmente antes y después del contacto con personas que presenten síntomas respiratorios. Igualmente, utilizar pañuelos desechables para tapar la boca y la nariz al estornudar o toser. No se deben reutilizar y, en caso de carecer de ellos, cubrirse con el antebrazo.

Para evitar nuevos contagios de gripe, Salud Pública incluye medidas sobre el entorno de estos recursos sociosanitarios: limpieza frecuente de superficies (mesas, pomos, barandillas, botones de los ascensores, aparatos de uso común en gimnasios y ludotecas etcétera), y ventilación frecuente de los espacios comunes, antes y después de la realización de actividades.

La Comunidad de Madrid también recomienda que no coincida más de un visitante por residente de forma simultánea, con el objetivo de evitar la mayor propagación de la gripe entre las personas mayores por la alta circulación del virus y que, hasta la fecha, está afectando sobre todo a menores de 14 años.

SIGUE LA VACUNACIÓN SIN CITA PREVIA EN EL ZENDAL

Por otra parte, el Hospital público Enfermera Isabel Zendal de la capital está habilitado desde el pasado 28 de noviembre como punto de vacunación contra la gripe para adultos, sin necesidad de cita previa, en horario de 08:30 a 20:30 horas, de forma ininterrumpida, de lunes a viernes.

La inmunización está especialmente dirigida a los mayores de 60 años, trabajadores del sector sanitario y sociosanitario y pacientes crónicos, pero también se aconseja a embarazadas; enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal, diabetes; cuidadores de personas vulnerables; fumadores, y docentes de Educación Infantil. En el caso de la población menor de 18 años, deberá seguir realizándose en los centros de salud.

La Comunidad de Madrid reitera que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para evitar las complicaciones graves de la gripe, y que todas las personas con síntomas respiratorios deben extremar las precauciones para frenar la transmisión del virus. Los interesados en obtener más información sobre la gripe y la vacunación pueden consultarla en este enlace.