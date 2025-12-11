Espacio Abierto y el Teatro de Títeres de El Retiro invitan a jugar con la luz en un nuevo festival

‘Luz de Invierno’ es un festival nuevo de teatro de sombras, instalaciones lumínicas y talleres, concebido para acercar al público infantil y familiar este lenguaje teatral profundamente visual, poético y estimulante. Se trata de una colaboración entre Espacio Abierto Quinta de los Molinos y el Teatro de Títeres de El Retiro, dos centros del Área de Cultura, Turismo y Deporte con una clara vocación hacia la infancia y la creación de experiencias culturales creadas específicamente para ellos.

Durante años, ambos espacios han trabajado para ofrecer propuestas artísticas que despierten la curiosidad, el asombro y la sensibilidad a niños, niñas y familias. Por eso, esta colaboración, que tendrá lugar del 13 de diciembre al 4 de enero, no solo era natural, sino casi inevitable. “Las sinergias se han ido produciendo de forma espontánea, a partir de intereses compartidos, intuiciones comunes y un deseo mutuo de explorar nuevos caminos para el público más joven”, afirman Sara San Gregorio y Guillermo Gil, directores artísticos del festival, y de Espacio Abierto y del Teatro de Títeres de El Retiro, respectivamente.

Asimismo, añaden que “la selección de creadoras y creadores se ha realizado atendiendo a su compromiso con la investigación estética, su capacidad para dialogar con la infancia desde el respeto y la inteligencia, su dominio de la técnica y su voluntad de expandir los límites de las artes escénicas dirigidas a público familiar”. Para la programación, se ha buscado que las propuestas “dialoguen entre lo ancestral y lo contemporáneo; que combinen la delicadeza manual con la tecnología; que sorprendan, emocionen y, sobre todo, que inviten a mirar el mundo con nuevos ojos”, añaden.

Coincidiendo con los días del año en los que recibimos menos luz del sol, la programación del festival nos invita a jugar con esa luz inventada, la luz que encendemos: hogueras, bombillas y linternas que cambian nuestros espacios, dibujan sombras e inspiran relatos. Una programación de espectáculos, instalaciones y propuestas de creación colectiva que despiertan nuevos modos de mirar, de contar y de habitar la luz en esta estación.

Toda la programación

Alicia, un espectáculo de teatro visual participativo, diseñado por Blanca Alonso para emocionar y despertar la curiosidad a través de piezas artísticas que conectan con la sensibilidad de todas las edades, es la primera propuesta del festival. El 13 de diciembre, una narradora nos introducirá en esta experiencia participativa de teatro de sombras, dibujo en directo y visuales interactivas.

De Paper representará el 26 de diciembre En la panza del lobo, un espectáculo de papel que nos transporta a los bosques, mares y desiertos más peculiares para ofrecernos un retrato de la cadena alimentaria con un toque de humor y mucha música. Canciones originales y hechas a medida por la compañía catalana, que tejen un relato sorprendente y divertido, ilustrado con teatro de sombras, teatrinos de papel y títeres de cartón.

El 27 de diciembre, Baychimo Teatro contará una fábula sobre la convivencia y el respeto, invitando al público familiar a conectar con la sensibilidad de los personajes y su entorno a través del arte y el juego sensorial. Se trata de Todos sus patitos, una historia basada en el libro de Christian Duda y Julia Friese, publicado por Lóguez.

Por su parte, Titiriguiri apuesta por la educación en valores, proponiendo un viaje en el que el niño comience a identificar y a superar sus miedos desde la infancia a través del espectáculo El viaje de Martín (29 de diciembre), que narra la historia de un cerdito luchando contra lo que un día le dijeron que tenía que ser su destino. Se trata de una propuesta innovadora que obtuvo el Premio Francisco de Rojas de Toledo a mejor espectáculo infantil, donde títeres, teatro y dibujos animados se dan la mano en un viaje audiovisual.

El primer fin de semana del año será el turno de Valeria Guglietti, reconocida artista argentina especializada en crear personajes y narraciones utilizando únicamente sus manos y siluetas proyectadas con luz.

El 2 de enero, recreará personajes del cine y escenas de la gran pantalla en Sombra de cine, una parodia hecha con sombras de manos sin palabras, como si fuera una película artesanal proyectada en directo y a la vista de todos. Asimismo, sus Historias asombrosas (3 de enero) invitarán al público a emocionarse con piezas artísticas que despiertan la curiosidad y conectan con la sensibilidad a través del arte de las sombras chinescas. Por último, ese mismo día (3 de enero), La Negra nos presentará Nautilus, una versión actual y premiadísima de la clásica novela de aventuras 20.000 leguas de viaje submarino.

Talleres familiares

Respecto a los talleres, Lupe Estévez nos propone Jugar la luz (29 y 30 de diciembre en el Teatro de Títeres de El Retiro, y 2 y 4 de enero en Espacio Abierto); en el que se explorarán las posibilidades artísticas que ofrecen las luces y las sombras como lenguaje. Además, Valeria Guglietti, que participa con dos espectáculos en el festival, enseñará el arte de las sombras chinescas el 3 de enero en el taller Sombras hechas con las manos.

Asimismo, el equipo de mediación de Espacio Abierto ha diseñado dos propuestas que giran en torno a la luz: Luciérnagas de juguete (19, 26, 27 y 28 de diciembre; 2, 3 y 4 de enero), donde Pablo Carral invita a las niñas y niños a crear sus propias luciérnagas de luz en las noches largas del invierno; y Lumbre (20, 21, 26, 27, 28 de diciembre; 2, 3 y 4 de enero), una propuesta de juego para los más pequeños donde Sofía Celis Saavedra transformará el Espacio 0-5 en un refugio, un ambiente recogido, cálido y compartido donde nacen los cuentos, comienzan nuevos rituales y se acompaña y alumbra el descubrimiento, la exploración y, por supuesto, el juego.

Escenografía jugable hasta marzo, en la Urbanoteca de Espacio Abierto

Además del taller, Lupe Estévez propone la instalación colectiva ‘Aquí sólo hay paisaje’, que gira en torno a lo teatral y la acción artística efímera y estará abierta al público, del 20 de diciembre al 15 de marzo, en la Urbanoteca de Espacio Abierto.

Allí se asentarán sistemas montañosos, lagos, valles, ríos, prados, árboles, fauna y luz, para poblar ese lugar perfecto, donde representar una historia con sombras. Habrá a disposición de las familias un espacio con tiempo y material inspirador donde crear un paisaje para generar vínculos y comunicación en un clima de creación colectiva.

Las entradas de Espacio Abierto se pueden adquirir en la web, espacioabiertoqm.es, y en la taquilla del centro, el mismo día de la actividad. Las del Teatro de Títeres de El Retiro solo se pueden adquirir en línea, en la web teatrotiteresretiro.es, a partir del 24 de diciembre.