Ayuso anuncia la reapertura completa de la Línea 6 de Metro entre Legazpi y Moncloa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy en la Asamblea regional la reapertura por completo de la Línea 6 de Metro el próximo 20 de diciembre, 11 días antes de lo previsto, al finalizar las obras de remodelación integral en el arco este, entre Legazpi y Moncloa por Avenida de América.

Estas actuaciones, que a su juicio «mejoran la experiencia de los usuarios al aumentar la comodidad y reducir las incidencias en la circulación», están enmarcadas en el proceso de automatización de la L6 del suburbano, que en 2027 se convertirá en la primera con conducción automática (sin conductor) de toda la red para incrementar la capacidad y frecuencia de un servicio que utilizan a diario alrededor de 430.000 personas.

Arganzuela-Planetario ha sido uno de los puntos más importantes en esta fase, ya que ha ejercido como base operativa en los trabajos de renovación de la superestructura de vía, actuando sobre 86 kilómetros de carril de la Circular y retirando 35.000 metros cúbicos de balasto para ser reemplazado por una plataforma de hormigón.

Para minimizar las afecciones a los madrileños se han establecido turnos de 24 horas los siete días de la semana, lo que ha permitido acortar los plazos para tener disponible toda la infraestructura casi dos semanas antes de lo previsto. No obstante, hasta el 20 de diciembre continuarán operativos los autobuses sustitutivos que han recorrido este tramo en superficie desde el inicio de las obras.

INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS DE ANDÉN

Durante estos trabajos, la compañía metropolitana también está ejecutando el cambio de tensión del suministro eléctrico de los trenes de 600 voltios a 1.500 para aumentar la eficiencia energética, con un ahorro estimado de un 30%. Esta intervención, cofinanciada al 40% con fondos del Programa FEDER 2021/27 de la Comunidad de Madrid, permitirá renovar las 13 subestaciones eléctricas que aportan energía a esta línea. Además, se ha procedido a la eliminación del fibrocemento existente y se ha reforzado el borde de los andenes para soportar las futuras puertas automáticas, que se comenzarán a instalar a partir del próximo mes de enero.

Estos elementos, que estarán presentes en las 28 estaciones, se van a implantar por la noche y sin afectar al normal funcionamiento de la L6 en el grueso de la jornada. Y desde el 7 de enero, la finalización del servicio se adelanta a las 23:00 horas, de domingo a jueves, mientras que viernes y sábados mantiene el horario habitual, coincidiendo con los tramos de mayor demanda.

Durante este periodo, al igual que ha sucedido en las dos fases en las que no ha permanecido operativa la Circular al completo, la compañía metropolitana garantizará la movilidad de los viajeros que utilizan la línea en esa franja con autobuses gratuitos que realizarán el recorrido en superficie entre las 23:00 y la 1:30 horas.