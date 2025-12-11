Madrid ciudadNoticias

Cortada parcialmente la circulación en la Línea 1 de Metro de Madrid (11/12)

Gacetín Madrid

El servicio de la Línea 1 de Metro de Madrid ha quedado parcialmente interrumpido, en ambos sentidos, esta mañana de jueves, 11 de diciembre, desde las 10:45 horas. Hay un total de tres estaciones afectadas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, el corte entre Miguel Hernández y Villa de Vallecas se ha debido a una «asistencia sanitaria», no dándose más explicaciones. Se ha estimado un tiempo de solución de «más de 30 minutos». Sin embargo, a las 11:10 horas aún sigue interrumpido.

Aunque el corte en la Línea 1 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Miguel Hernández, Sierra de Guadalupe y Villa de Vallecas, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras, tal y como señalan varios usuarios.

La línea 1 de Metro de Madrid

La línea 1 de Metro de Madrid conecta el norte y el sureste de la ciudad, discurriendo entre las estaciones de Pinar de Chamartín y Valdecarros, por un total de 33 estaciones con andenes de 90 metros, unidas por 23,876 km de vía en túnel de gálibo estrecho, con un recorrido que dura aproximadamente 1 hora.

Inaugurada en 1919 por Alfonso XIII, es la línea de metro más antigua de Madrid y de España, y la segunda con mayor volumen de pasajeros de la red de Metro de Madrid después de la línea 6.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Mascarilla en hospitales, centros de salud, residencias, transporte...

Espacio Abierto y el Teatro de Títeres de...

Diez startups innovadoras se embarcan en el VII...

Ayuso anuncia la reapertura completa de la Línea...

Madrid anuncia la expansión masiva de los parquímetros...

Problemas de circulación en la Línea 6 de...

De pastillas del día después a antibióticos: desmantelada...

El Zoo de Madrid estrena la Navidad con...

Madrid celebra sus primeras ‘Bodas del Recuerdo’ para...

Madrid lanza el programa CO2Responsables para impulsar la...

Comentarios