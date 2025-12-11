Madrid anuncia la expansión masiva de los parquímetros (SER): 22 nuevos barrios y posible extensión a noches y festivos

El Ayuntamiento de Madrid va a impulsar una profunda reforma de la Ordenanza de Movilidad Sostenible que implica una expansión histórica del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) y abre la puerta a una fuerte ampliación de sus horarios.

La modificación, que pasará por la Junta de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida (PP) de este mismo jueves, 11 de diciembre, permitirá que el horario actual de lunes a viernes (hasta las 21:00 horas) y sábados (hasta las 15:00 horas) se extienda en determinadas zonas. Además, el servicio podría activarse en domingos y festivos, días actualmente libres de regulación, en áreas de «alta intensidad».

El Consistorio ha justificado estas medidas como necesarias para “garantizar la disponibilidad de estacionamiento a los residentes en barrios que concentran una gran actividad comercial, cultural, deportiva, turística y de ocio”. La concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante (PP), ha añadido que la ampliación mejorará la organización del tráfico y “contribuirá a la protección de la salud, la mejora de la calidad del aire y el incremento de la sostenibilidad medioambiental y energética de la ciudad”.

La ampliación horaria solo se aplicará en áreas de alta demanda donde el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), conocido popularmente como parquímetros, ya está vigente, y se mantendría mientras subsista la situación que justifique su establecimiento inicial.

SER llega a 15 distritos con 66.120 plazas adicionales

La principal novedad es la extensión geográfica del SER a un total de 7 distritos nuevos y existentes, abarcando 22 barrios (17 de ellos inéditos en la regulación). El SER llegará por primera vez a los distritos de Puente de Vallecas y Moratalaz, sumándose a Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Latina, Usera y Ciudad Lineal. Con esto, la regulación estará presente en 15 distritos de la capital.

Esta medida supondrá la creación de 66.120 nuevas plazas SER, lo que representa un incremento del 36% respecto a las 181.493 plazas existentes en la actualidad. Una vez completado el plan, la red total de estacionamiento regulado pasará a ser de 258.985 plazas, un aumento del 42,7%.

Desarrollo gradual en dos fases

La expansión se llevará a cabo de forma gradual y requerirá el acuerdo de la Junta de Distrito correspondiente, previa consulta vecinal.

Primera Fase (Antes del 31 de diciembre de 2029): Incorporará 11.372 plazas en barrios ya previstos en la ordenanza de 2021:

Fuencarral-El Pardo: Peñagrande.

Peñagrande. Moncloa-Aravaca: Valdezarza.

Valdezarza. Carabanchel: Opañel y San Isidro.

Opañel y San Isidro. Ciudad Lineal: Costillares.

Segunda Fase (Antes del 31 de diciembre de 2035): Incorporará las 66.120 nuevas plazas del proyecto actual en los siguientes barrios:

Fuencarral-El Pardo: Valverde.

Valverde. Latina: Lucero, Aluche, Los Cármenes y Puerta del Ángel.

Lucero, Aluche, Los Cármenes y Puerta del Ángel. Carabanchel: Puerta Bonita, Abrantes, San Isidro, Opañel y Vista Alegre.

Puerta Bonita, Abrantes, San Isidro, Opañel y Vista Alegre. Usera: Zofío y Orcasur.

Zofío y Orcasur. Ciudad Lineal: Pueblo Nuevo, Quintana y Concepción.

Pueblo Nuevo, Quintana y Concepción. Moratalaz: Marroquina, Fontarrón, Vinateros y Media Legua.

Marroquina, Fontarrón, Vinateros y Media Legua. Puente de Vallecas: San Diego, Palomeras Bajas y Numancia.

Desde el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de la capital han destacado que la mayoría de estas nuevas plazas serán destinadas a residentes.