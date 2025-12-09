Más Madrid alerta: 145.000 contratos de alquiler subirán más de 2.000 euros anuales

Más Madrid ha denunciado una inminente «emergencia habitacional» en la capital que se agravará a partir de 2026, cuando expiren miles de contratos de alquiler firmados durante la pandemia. La concejala de Vivienda del partido, Lucía Lois, ha asegurado que Madrid ya afronta una crisis y que la situación empeorará si no se toman medidas urgentes.

El partido estima que en la Comunidad de Madrid finalizarán 145.881 contratos firmados en 2021. Esta oleada afectaría a más de 400.000 madrileños, quienes se enfrentan a subidas de precios que situarán el coste de la vivienda en «máximos históricos». La renovación a precios de mercado podría suponer un sobrecoste de 2.000 euros extras al año, una cifra inasumible para muchos hogares, según Más Madrid.

En un tono crítico, el partido ha señalado que los fondos buitre y los grandes propietarios «son los únicos beneficiados», ya que prevén que se embolsarán 1.000 millones de euros extras en el año 2026 «a costa del sufrimiento de las familias madrileñas». Lucía Lois ha alertado que Madrid se está convirtiendo en una ciudad donde «solo pueden vivir quienes tienen un alto poder adquisitivo».

Para combatir esta situación, Más Madrid llevará una propuesta al Pleno de Cibeles del próximo 22 de diciembre. La iniciativa consta de dos puntos: instar al Gobierno de coalición a que prorrogue automáticamente los alquileres para asegurar que los ciudadanos puedan mantener los precios y condiciones pactados cinco años atrás. Además, piden que esta medida se complemente con un plan de vivienda pública e inversiones en alquiler asequible, enfocándose en las grandes ciudades, para aumentar la oferta y reducir la presión del mercado privado.