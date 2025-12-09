Ayuso anuncia una nueva estación en la Línea 10 de Metro: “Madrid crece a un ritmo vertiginoso”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Gobierno regional iniciará mañana los trámites para construir una nueva estación de Metro en superficie de la Línea 10 (Puerta del Sur-Hospital Infanta Sofía), para dar servicio al desarrollo urbanístico de la Operación Campamento.

“La Comunidad de Madrid crece a ritmo vertiginoso, y por eso vamos a seguir mejorando continuamente nuestras infraestructuras públicas”, ha destacado la jefa del Ejecutivo autonómico en su visita al montaje de la tuneladora Mayrit, que comienza la perforación del subsuelo de la capital para la ampliación de la Línea 11 del suburbano una vez finalice el ensamblaje de las piezas.

Para ello, el Consejo de Gobierno aprobará este miércoles el contrato para la redacción del proyecto, con un plazo de ejecución de 24 meses, destinado a mejorar la movilidad de los futuros residentes de esta zona del suroeste madrileño, que incluirá 10.700 nuevas viviendas y 150.000 metros cuadrados de superficie comercial y de oficinas.

La L10 incorporará así una nueva parada en superficie, situada entre las de Colonia Jardín y Aviación Española, elevando a 32 el número total de estaciones de la línea. En la actualidad, cerca de 340.000 usuarios la utilizan diariamente, una cifra que crecerá de forma significativa cuando concluyan las actuaciones planteadas.