Arranca la construcción del centro cultural de Almendrales (Usera): el equipamiento número 100 de Almeida como alcalde

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada de la concejala de Usera, Sonia Cea, ha colocado hoy la primera piedra del nuevo centro cultural que el Ayuntamiento va a construir en la calle de Tomelloso, 4. El Consistorio da así respuesta a una histórica demanda de los vecinos del barrio de Almendrales, en el distrito de Usera. Los trabajos, que se extenderán hasta la segunda mitad de 2027, suponen una inversión de 6,4 millones de euros, financiados por el Plan de desarrollo para los distritos del sur y del este de Madrid (Plan SURES).

García Romero ha explicado que este centro cultural es el equipamiento número 100 que se construye en la ciudad desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, “un esfuerzo inversor, administrativo y técnico sin precedentes en la historia reciente de Madrid que pone de manifiesto el compromiso de este equipo de Gobierno para ofrecer los mejores servicios a los madrileños”. Este centenar de dotaciones forman parte de ‘Madrid Capital 21’, el Plan de Equipamientos puesto en marcha por el Ayuntamiento para el periodo 2019-2027.

El plan, elaborado por el Área de Obras y Equipamientos, prevé la construcción de 96 nuevos equipamientos. A día de hoy, esa cifra ya ha sido superada y son 100 las dotaciones construidas o en construcción. 78 de ellas ya están finalizadas y otras 22 están en proceso, lo que suma una inversión de más de 540 millones de euros.

2.400 m2 destinados a la cultura

El nuevo centro cultural del barrio de Almendrales contará con una superficie total construida superior a los 2.400 m2, distribuidos en cuatro plantas, dos de ellas bajo rasante. La planta baja contará con vestíbulo de acceso, aula de informática, gimnasio, aula de movimiento y aseos. Por su parte, la primera planta albergará dependencias para diferentes talleres y actividades como cerámica o pintura, así como un despacho y aseos.

La planta -1 tendrá dos zonas claramente diferenciadas y con accesos independientes. Por un lado, habrá un auditorio y todas sus dependencias asociadas como aseos, cabina de grabación y vestíbulo de acceso que, a su vez, servirá como espacio para exposiciones. Por otro lado, existirá una zona técnica o de instalaciones. En la planta -2 se ubicará el acceso a la escena del auditorio, una zona de vestuarios, montacargas, sala de ensayo y dos almacenes. Por último, la cubierta del edificio estará destinada a la maquinaria de las instalaciones.

Catorce nuevos equipamientos culturales desde 2019

Este nuevo centro cultural se unirá a los otros ocho equipamientos culturales construidos por el Ayuntamiento desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde. Se trata del Centro Cultural Juan Genovés (Moncloa-Aravaca), Centro Cultural Fuente de San Pedro-Valderrivas (Vicálvaro), Centro Cultural Antonio López (Chamartín), centro cultural con biblioteca Marta Escudero-Francisco Umbral (Villaverde), ampliación del Centro Cultural Buenavista (Salamanca), biblioteca del Ensanche de Carabanchel, Centro Cultural de Valdebebas (Hortaleza) y centro cultural con biblioteca del Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas).

Asimismo, además de la de Almendrales, en la actualidad se están construyendo otras cinco dotaciones culturales: espacio cultural del paseo del Prado, 30 (Centro), biblioteca de la calle de Silvano (Hortaleza), centro cultural con biblioteca de Montecarmelo (Fuencarral-El Pardo), centro cultural con biblioteca y auditorio de El Cañaveral (Vicálvaro) y centro cultural y juvenil de la calle del Canal de Panamá (Ciudad Lineal).