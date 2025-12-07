Madrid logra su séptimo premio como mejor destino de turismo de reuniones y congresos del mundo

La ciudad de Madrid ha sido distinguida como mejor destino de turismo de reuniones y congresos del mundo (World’s Leading Meetings & Conference Destination) en la 32ª edición de los World Travel Awards. La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, recogió anoche el premio en la gala mundial de estos prestigiosos galardones de la industria turística celebrada en el centro de convenciones Exhibition World de Baréin.

La capital ha obtenido el reconocimiento de los profesionales del sector y vuelve a alzarse, por séptimo año consecutivo, con este reconocimiento que consolida su prestigio como sede de encuentros profesionales a nivel global. Madrid se ha medido con más de una quincena de ciudades muy competitivas en este segmento, como Singapur, París, Las Vegas, Sídney, Dubái o Seúl.

De esta manera, Madrid se convierte en la ciudad que más veces ha ganado esta categoría desde que se implementase en 2013, superando a Las Vegas, que la ganó en seis ocasiones. La ciudad acababa de ser reconocida, por octavo año, como mejor destino europeo de reuniones y congresos en la edición regional de estos premios.

Como ha señalado Maíllo, “Madrid está de enhorabuena. Recibir este galardón por séptimo año consecutivo es un hito sin precedentes y un motivo de orgullo para toda la ciudad. Nunca antes un destino había logrado esta distinción durante tantos años seguidos y, además, lo concede la propia industria, lo que multiplica su valor”.

Estos galardones y el buen posicionamiento de Madrid en informes sectoriales como AMEX GBT Forecast 2026, que la sitúa como el segundo destino más interesante de Europa para organizadores de eventos, avalan la calidad y profesionalidad del turismo de reuniones madrileño y su compromiso con la sostenibilidad.

Colaboración público-privada, clave del liderazgo de Madrid

La colaboración público-privada que se canaliza a través del Madrid Convention Bureau (MCB), el departamento especializado en turismo de reuniones del Área Delegada de Turismo, es una de las claves del éxito de la ciudad en el turismo de reuniones. Un sector fundamental en la estrategia turística municipal que fomenta la desestacionalización del destino, incide positivamente en indicadores como el gasto o la estancia media, incentiva la economía local y persigue un impacto positivo en la capital desde el punto de vista social y medioambiental. Un total de 240 empresas forman parte de Madrid Convention Bureau, representando a todos los sectores empresariales involucrados en el turismo de reuniones, desde hoteles a agencias de eventos, transporte o sedes especiales.

La concejala delegada de Turismo ha destacado también el impacto económico del turismo de negocios que “aporta más de 5.500 millones de euros si sumamos el impacto directo e indirecto”. En palabras de Maíllo, “estamos ante un sector clave para la economía madrileña y este premio nos anima a seguir apostando por un modelo que genera empleo, actividad y proyección internacional”.

Balance positivo en 2025 y plan de acción 2026

Madrid prevé cerrar 2025 con un balance positivo para el turismo de reuniones y que se consoliden las cifras de 2024, año en el que se registraron más de 54.700 reuniones y 2,58 millones de participantes. Madrid Convention Bureau ha puesto en marcha durante este año 70 acciones de promoción, entre ferias y salones profesionales, viajes de familiarización, viajes de representación y otros eventos y presentaciones. Además, se ha colaborado con un total de 187 congresos y 31 eventos corporativos.

El próximo año, el plan de acción de Madrid Convention Bureau centrará sus esfuerzos en la promoción de Madrid como destino de reuniones y en la captación de negocio (congresos, convenciones y viajes de incentivo), con una estrategia especialmente dirigida a los mercados estratégicos de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Esta difusión combinará acciones en origen y en la propia ciudad, mientras que la captación de nuevas oportunidades pondrá el foco en atraer reuniones y eventos de sectores estratégicos para Madrid como la ciberseguridad, el ámbito tecnofinanciero, el sanitario o el big data, favoreciendo sinergias y el desarrollo económico de la capital. La sostenibilidad será el denominador común de todas las actuaciones.