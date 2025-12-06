Un conductor en sentido contrario por la M-607 deja tres heridos, uno de ellos grave

Un grave accidente de tráfico ha tenido lugar esta noche de sábado, 6 de diciembre, en el kilómetro 13 de la carretera M-607, a la altura del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, tras una colisión frontal entre dos turismos.

El impacto se ha producido porque uno de los vehículos circulaba en sentido contrario. El suceso ha resultado en tres personas heridas, una de ellas de gravedad. Equipos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han intervenido en el lugar para realizar labores de rescate, liberando a uno de los heridos que había quedado atrapado en el interior de su vehículo.

Por su parte, sanitarios del SAMUR-Protección Civil ha atendido y trasladado a los tres afectados a distintos centros hospitalarios: dos personas han sido trasladadas con pronóstico moderado y una persona ha sido trasladada en estado grave.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar la razón por la cual uno de los turismos circulaba en dirección opuesta al tráfico en la M-607.