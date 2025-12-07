Una joven motorista grave tras accidentarse en la M-30 (Madrid)

Una mujer de 30 años de edad ha resultado herida grave esta mañana de domingo, 7 de diciembre, tras sufrir un accidente de moto en la M-30, a su paso por el distrito de Salamanca. La motorista ha sido trasladada al hospital con múltiples fracturas después de perder el control de su vehículo.

El suceso ha tenido lugar a la altura del kilómetro 5 del anillo interior de la carretera de circunvalación M-30. Los servicios de emergencias fueron alertados poco después de las 7 de la mañana de este domingo.

Sanitarios del SAMUR-Protección Civil se han desplazado al punto del accidente, donde han encontrado a la motorista con varias fracturas abiertas. El equipo médico ha logrado estabilizar a la mujer en el lugar para, posteriormente, trasladarla con pronóstico grave al Hospital La Paz.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han regulado el tráfico en la zona afectada para facilitar las labores de emergencia y han iniciado una investigación para determinar las causas exactas por las que la motorista perdió el control y sufrió la caída.