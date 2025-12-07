Cortada parcialmente la Línea 6 de Metro de Madrid por más de una hora (7/12)

El servicio de la Línea 6 de Metro de Madrid ha quedado parcialmente interrumpido, en ambos sentidos, esta mañana de domingo, 7 de diciembre, desde las 10:00 horas.

Según ha indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte entre Usera y Legazpi se ha debido a una «incidencia en las instalaciones» y el tiempo de solución inicial de dicha incidencia ha sido de «más de 1 hora», no dándose más explicaciones. Sin embargo, a las 11:20 horas aún sigue cortado.

Aunque las afecciones en la Línea 6 de Metro de Madrid solo han afectado al servicio en las estaciones de Usera y Legazpi, los trenes en el resto de esta línea del suburbano están sufriendo demoras.

La línea 6 es, junto a la línea 12, una de las dos líneas circulares del Metro de Madrid. Cumple la función de vertebración del sistema, facilitando los traslados entre destinos periféricos y evitando la radialidad que causaría su ausencia. Está constituida por 28 estaciones con andenes de 115 metros, unidas por 23,472 km de vías en túnel de gálibo ancho.

Permite trasbordar dos veces a todas las líneas de la red (tres veces en el caso de las líneas 3 y 4) con la excepción de las líneas 8 y 11, que parten de la circular y no se internan en ella, y de las periféricas (como la línea 12 y las líneas de Metro Ligero).