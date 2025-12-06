Los menores de 14 años viajarán en Avlo a un precio fijo de 5 euros

Desde hoy los menores de 14 años podrán viajar en todos los trenes Avlo de Renfe por un precio fijo reducido de 5 euros en tarifa Básica (máximo dos billetes de niño por cada viajero adulto). Además, los menores de 4 años que no ocupen asiento viajarán gratis, para lo que deberán obtener el correspondiente billete sin coste (máximo un niño por cada billete de pago).

Con esta mejora en las condiciones del producto, Renfe refuerza su compromiso con las familias que viajen con niños, ofreciendo billetes de alta velocidad para trayectos de centro a centro de la ciudad al mejor precio y con todas las comodidades que caracterizan a los trenes Avlo.

Asimismo, los viajeros pueden personalizar su billete con servicios adicionales como selección de asiento, equipaje extra, cambios y anulaciones, o la opción de viajar con mascota, ofreciendo así la máxima flexibilidad. Los miembros del programa Más Renfe Plata, Oro o Platino pueden acceder también a las Salas Club en las estaciones.

Más servicios y menor consumo energético



Renfe dispone del mayor número de frecuencias y destinos del mercado, al ofrecer más de 300 servicios diarios de larga distancia con un amplio abanico de horarios para viajar por toda España. Los trenes de alta velocidad AVE de Renfe son los mejor valorados por los españoles, según los datos del Panel de Hogares sobre el transporte ferroviario que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Asimismo, Renfe publica mensualmente sus índices de puntualidad y de calidad del servicio, tanto para sus trenes de alta velocidad y larga distancia como para Avant, Media Distancia y núcleos de Cercanías. Ninguna otra operadora de transporte ofrece esta información con tanta accesibilidad y transparencia. Los datos están disponibles en el apartado ‘Gobierno corporativo y transparencia’ de la página web de Renfe.

Renfe es la empresa de transporte de viajeros y mercancías más eficiente energéticamente en España y un referente en movilidad sostenible. En este sentido, en los dos últimos años la compañía ha logrado reducir en un 13% el consumo energético unitario y disminuir un 20% su huella de carbono.

En 2024 el Grupo Renfe redujo sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta 3,79 gramos de CO₂ por viajero, su mínimo histórico. Un valor hasta 35 veces inferior comparado con el automóvil, de acuerdo con los datos de la Oficina Española de Cambio Climático.