Latina rinde homenaje a la Constitución Española por su 47º aniversario

El Árbol de la Constitución del parque de Aluche ha sido de nuevo el escenario elegido por la Junta Municipal de Latina para rendir homenaje a la Carta Magna de 1978 con motivo de su 47º aniversario.

El acto ha sido presidido por el concejal del distrito, Alberto González, quien ha destacado que la Constitución es una garantía fundamental “para que ningún gobierno, ninguna institución y ninguna persona esté por encima de la justicia”.

En la conmemoración, que ha contado con la presencia de representantes de la Unidad Integral de Policía Municipal de Latina y de la Policía Nacional, se ha realizado una ofrenda floral y han intervenido portavoces de los grupos políticos municipales.