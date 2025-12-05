La 3ª Feria Monástica llega al centro de Madrid: más de 80 monasterios ofrecen sus dulces, belenes, ropa, cosmética natural y jabones artesanos

La Sala de Bóvedas de la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor acogen hasta el 8 de diciembre de 2025 la Feria Monástica con exposición, venta y degustación de productos artesanos de gastronomía elaborados por monjes y monjas.

Nueva edición de la mayor feria monástica del mundo, en la que más de 80 conventos ponen sus productos –elaborados en silencio y oración, intramuros– al alcance del gran público. Más de 900 variedades distintas de dulces de Navidad, belenes, artesanía y cosmética, llegados desde todos los rincones de España.

Además de los tradicionales polvorones, mazapanes, turrones, yemas, empiñonadas… la Fundación Contemplare reúne en el corazón de Madrid una original selección de productos navideños sin azúcar, sin gluten o sin lactosa, procedentes de distintos monasterios. El apartado gourmet incluye también cerveza artesanal, quesos, patés, y galletas saladas. Todo, «Made in Prayer».

La Fundación Contemplare tiene como objetivo ayudar a los conventos y monasterios de España y dar a conocer la riqueza de la vida contemplativa a través del trabajo realizado por los monjes y monjas que viven en ellos.