Descubierta una placa conmemorativa en una farmacia centenaria accesible gracias al Plan Adapta

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), Álvaro González, y la concejala de Arganzuela, Lola Navarro, han descubierto hoy la placa que conmemora el centenario de la Farmacia Payno, un establecimiento histórico situado en la calle de Embajadores, 102 que ha logrado la accesibilidad universal gracias a las ayudas del Plan Adapta.

La actuación subvencionada ha permitido crear una rampa de acceso al local, modificar el cierre metálico existente para adecuarlo a la nueva configuración e instalar una puerta automática telescópica de vidrio, garantizando una entrada accesible a quienes tienen movilidad reducida. Las obras han contado con una ayuda municipal de 23.400 euros.

González ha destacado el valor simbólico de esta intervención: “Esta farmacia ha acompañado a generaciones de vecinos cuidando de su salud y hoy demuestra que tradición y modernización pueden avanzar juntas para seguir prestando un servicio accesible y cercano”. Asimismo, ha agradecido al equipo de la farmacia y a los profesionales que han hecho posible esta intervención, que permitirá que un establecimiento con un siglo de historia continúe prestando servicio en condiciones óptimas de accesibilidad para todos los vecinos.

El delegado ha recordado que el Plan Adapta, pionero en España, ha permitido ejecutar 2.722 actuaciones desde su inicio, con una inversión acumulada de más de 21 millones de euros hasta 2025. En sus palabras, “estas obras no solo mejoran la accesibilidad del local, también reflejan el compromiso del Ayuntamiento con la inclusión y con la modernización del comercio de proximidad”.