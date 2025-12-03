Madrid lanza la campaña escolar ‘¡Hola Don Pepito!’ para promover el consumo de carne de vacuno

La Comunidad de Madrid ha lanzado la campaña escolar ¡Hola Don Pepito!, junto a la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (PROVACUNO), para promover el consumo de este alimento entre niños de 8 a 10 años. Este producto cuenta con importantes valores nutricionales, ya que su ingesta proporciona proteínas, vitaminas y minerales como hierro, potasio o selenio.

La iniciativa, que comenzó el 4 de noviembre y termina hoy, se ha desarrollado en tres centros educativos de Madrid, Tres Cantos y Aranjuez. En ellos, los chefs Javier Estévez, Javier Aranda, Miguel Carretero y Fernando del Cerro han impartido charlas informativas sobre las propiedades que aporta esta carne a la salud, sus características y las múltiples posibilidades de cocinado.

Los escolares también han podido degustar un pepito de ternera de la Identificación Geográfica Protegida (IGP) de la Sierra de Guadarrama. Además, han recibido material informativo para que compartan con sus familias la cultura culinaria tradicional y el uso de un producto actualmente muy demandado por cocineros y consumidores.

La organización PROVACUNO representa a más de 120.000 ganaderías, 150 mataderos y más de 200 salas de despiece. Entre sus principales objetivos destaca el bienestar animal, el cuidado del entorno natural, la seguridad alimentaria, el apoyo a productores locales, la lucha contra la despoblación y la salud de la ciudadanía, propósitos compartidos por la Comunidad de Madrid.