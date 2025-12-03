Enmienda a la totalidad: el PSOE registra 252 enmiendas para movilizar mil millones de euros y denuncian el «abandono» de los barrios de Madrid

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha formalizado su rechazo al proyecto de Presupuestos Municipales para 2026 presentado por el gobierno de José Luis Martínez-Almeida, registrando una enmienda a la totalidad. Paralelamente, la formación ha presentado un paquete de 252 enmiendas parciales que buscan reorientar las cuentas, proponiendo la movilización de un total de 1.025 millones de euros.

La portavoz socialista, Reyes Maroto, acompañada por la portavoz adjunta, Enma López, argumentaron que el proyecto del Partido Popular es «caducado, sin ilusión y carente de ideas» y que «no son los presupuestos que Madrid necesita». El objetivo del PSOE es «proponer soluciones a los problemas reales de los madrileños y madrileñas», enfocándose en el acceso a la vivienda, la limpieza, la movilidad y el reequilibrio territorial.

El gran reto habitacional: 336 millones de euros

La portavoz adjunta, Enma López, criticó que el Ejecutivo municipal ignore la emergencia habitacional, señalando que 60.000 personas siguen en lista de espera para vivienda pública y que el presupuesto de la EMVS se ha reducido un 15%.

Para revertir esta situación, las enmiendas socialistas proponen destinar 336 millones de euros a medidas concretas:

Construcción de vivienda asequible.

Rehabilitación de inmuebles.

Adquisición de viviendas en el mercado secundario.

Además, el PSOE propone la creación de una Oficina Municipal de Seguimiento de Vivienda Social y la elaboración de un informe sobre el impacto de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) para contener la presión de los precios, registrando otra enmienda para que las viviendas turísticas tributen como actividad económica.

🧹 Limpieza, distritos y políticas sociales

De las 252 enmiendas, 132 están enfocadas en inversiones. El PSOE busca reforzar el gasto en servicios esenciales y el reequilibrio de la ciudad:

Reequilibrio Territorial: Se destinan 115 millones de euros adicionales para inversiones en los distritos, que incluyen la construcción de nuevos centros de servicios sociales, escuelas infantiles, centros culturales, centros juveniles, mercados, un parque de bomberos, una Escuela de Hostelería, y el largamente demandado desmontaje del scalextric de la M-30 en Puente de Vallecas.

Limpieza y Espacio Público: Se incrementa la dotación en 8,5 millones de euros para un plan de choque, con la mejora de drenajes, la instalación de más papeleras, la creación de aseos públicos gratuitos en parques, el aumento de puntos limpios y actuaciones específicas para reducir olores en Valdemingómez.

Políticas Sociales e Igualdad: Se proponen 10,5 millones de euros globales para reforzar la igualdad, la diversidad y la atención a las familias. El plan incluye extender la Red de Centros de Atención a la Infancia (CAI) a los 21 distritos, la apertura de cuatro nuevos Espacios de Igualdad, la creación de un Plan Municipal de Inmigración, Inclusión y Convivencia Intercultural, y el refuerzo de la Red de Violencia.

💶 Financiación y fiscalidad progresiva

La propuesta económica del PSOE se financiaría, en parte, mediante dos vías principales:

Reclamo a la Comunidad de Madrid: Se exige recuperar 850 millones de euros que, según el PSOE, la Comunidad adeuda al Ayuntamiento por la gestión de competencias autonómicas. Estos recursos se consideran imprescindibles para financiar la ampliación del parque público de vivienda y otras inversiones estratégicas. Impuestos Justos: Se presentaron diez enmiendas a las Ordenanzas Fiscales para una fiscalidad más «justa y progresiva».

En cuanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el PSOE propone:

No aplicar la rebaja del tipo de gravamen del Gobierno municipal, lo que recuperaría 30,5 millones de euros que, aseguran, benefician a viviendas de mayor valor catastral. Este monto se destinaría a vivienda y al Fondo de Reequilibrio Territorial (FRT).

Introducir un recargo del 50% a las viviendas desocupadas para incentivar el uso residencial y paliar la crisis de acceso.

Se recuerda la necesidad de implementar el IBI Social para familias vulnerables.

Respecto a la Tasa de Residuos, el PSOE presentó siete enmiendas parciales al considerar que la tasa está «mal diseñada, es injusta y cara». Buscan corregir la ausencia de bonificaciones para personas en riesgo de exclusión o familias monomarentales y desvincular el cálculo exclusivamente del valor catastral.

♻️ Movilidad y lucha contra el cambio climático

En materia de movilidad y medio ambiente, se plantean 63 millones de euros adicionales para combatir el cambio climático. Las medidas incluyen:

Movilidad Sostenible: Contratación de 200 conductores para la EMT, adquisición de 20 autobuses articulados, desarrollo de carriles bici y protección de entornos escolares.

Medio Ambiente: Un plan de lucha contra el cambio climático, mejoras de eficiencia energética, renaturalización de plazas y calles, protección del arbolado, y adaptación climática de colegios (sombreados y climatización).

Calidad de Vida: Propuesta de planes de distrito para reducir la contaminación acústica, más estaciones de medición de calidad del aire y un mapa de ruido actualizado.

Finalmente, en el área de Cultura, Turismo y Deporte, se proponen 11,2 millones de euros para reformar el Pabellón de Bancadas, reabrir el Museo de Arte Contemporáneo de Conde Duque, y convocar un concurso para mejorar el entorno del Templo de Debod. En el ámbito juvenil, se plantea ampliar el bono cultural, JOBO, hasta los 30 años y reforzar el personal de Madrid Salud para la prevención del suicidio juvenil.