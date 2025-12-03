Mediamarkt vende iPads por 15 euros y pide que se los devuelvan por ser un «error»

La cadena de electrónica MediaWorld, filial italiana de MediaMarkt, se encuentra inmersa en una polémica tras un fallo en su página web que permitió la venta de tabletas de Apple a un precio irrisorio.

Por un error digital, los clientes lograron adquirir el iPad Air M3 de 13 pulgadas, cuyo valor real de mercado asciende a 784 euros, por tan solo 15 euros. Este error supuso un descuento aproximado del 98%, desatando una oleada de compras inmediatas por parte de los consumidores que detectaron el error.

La situación se originó el pasado 19 de noviembre. Sin embargo, la compañía ya ha comunicado a los clientes afectados que la promoción se debió a un error de tarificación «técnicamente obvio», según reporta el diario italiano Corriere della Sera.

Opciones ofrecidas a los compradores

La tienda de electrónica ha ofrecido a los compradores dos vías de solución tras el fallo en el proceso de venta, dejando en manos del cliente la decisión final:

Pago Adicional: Los clientes pueden optar por pagar una cantidad adicional de 619 euros para completar la transacción. La empresa explicó que esta suma representa un descuento de 150 euros sobre el precio total del producto, ofrecido como compensación «por las molestias ocasionadas». El plazo para efectuar este pago es de diez días.

Devolución: La segunda opción es devolver el dispositivo. Para facilitar el proceso, MediaWorld ha ofrecido la recogida del producto en el domicilio del cliente. Adicionalmente, se realizará el reembolso de los 15 euros pagados inicialmente y se entregará un cupón de 20 euros para futuras compras.

Debate legal por la anulación de la venta

Aún se desconoce el número exacto de personas que lograron beneficiarse de este error de precio. Según el medio italiano, muchos de los consumidores están actualmente buscando asesoramiento legal, ya que consideran que no están obligados a hacerse cargo del error de la compañía ni a devolver los dispositivos.

Expertos legales consultados por el Corriere della Sera señalan que el código civil italiano permite la rescisión de un contrato de compraventa cuando existe un error fundamental y reconocible en los términos, como parece ser el caso. No obstante, las fuentes indicaron que los consumidores podrían argumentar su buena fe en la adquisición de la oferta, dada la cercanía del Black Friday y la creciente frecuencia de promociones «cada vez más extremas» en el comercio minorista.