Más de la mitad de los madrileños acudirán a la segunda mano para comprar regalos esta Navidad

Con el espíritu navideño en marcha, los hogares madrileños se preparan para un nuevo periodo de compras y celebraciones. En un contexto donde los precios y la planificación del gasto cobran cada vez más importancia, la reutilización se posiciona como una aliada clave para las economías domésticas. Según un estudio de Wallapop, más de la mitad de los madrileños (55%), contemplan la segunda mano como una opción para sus regalos navideños.

Durante la campaña navideña, los madrileños ahorran una media de 95 € comprando y vendiendo artículos reutilizados. Este ahorro es especialmente importante si tenemos en cuenta que, según la última edición de La Red del Cambio 2025 elaborada por Wallapop, el gasto medio por español de cara al período navideño alcanzará los 588€ (185€ durante Black Friday y 403€ en Navidad).

La apuesta por los productos reutilizados responde principalmente a la búsqueda de ahorro: el 38% de los encuestados afirma que optaría por la segunda mano para reducir gastos, aunque también destacan motivaciones como la sostenibilidad y la posibilidad de encontrar regalos únicos.

Entre las categorías más demandadas para regalar en estas fechas destacan los libros (46%), por su valor cultural y emocional, los artículos de decoración (26%), ideales para dar un toque personal al hogar, y la tecnología (24%), que sigue siendo un clásico en las listas navideñas. Esta tendencia refleja un cambio en la manera de entender el consumo navideño: apostar por la segunda mano permite descubrir piezas únicas, desde artículos descatalogados hasta objetos con historia, combinando creatividad, sostenibilidad y accesibilidad

Los regalos más deseados por los madrileños esta Navidad

En la búsqueda del regalo perfecto para estas navidades, los madrileños muestran preferencias que apuntan a cuáles serán los productos más buscados en Wallapop durante esta temporada. Entre las categorías más consultadas se encuentran tecnología, hogar y moda, en línea con lo que más se vendió en Madrid el año pasado: bicicletas, espejos y zapatillas. Sin embargo, entre lo más buscado la Navidad pasada destacan el iPhone, Nintendo Switch y PS5.

La decoración navideña tampoco se quedó atrás, entre los artículos como árboles, bolas, jerséis, luces y adornos fueron imprescindibles para crear el ambiente festivo que tanto gusta en Madrid.