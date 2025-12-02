Denuncian ante Inspección de Trabajo a los hospitales La Princesa, Clínico San Carlos, La Paz, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón y Puerta de Hierro

El Sindicato de Enfermería (SATSE Madrid) ha presentado una denuncia formal ante la Inspección de Trabajo para exigir información y medidas sobre la «sobrecarga desmesurada» de jornada que sufren las enfermeras del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). El sindicato estima que la red hospitalaria pública acumula una deuda de más de 100.000 horas por exceso de jornada con sus profesionales.

La acción legal se ha dirigido específicamente contra las direcciones de seis grandes hospitales madrileños: La Princesa, el Clínico San Carlos, La Paz, Ramón y Cajal, el Gregorio Marañón y el Puerta de Hierro.

Ocultismo y gestión centralizada de la contratación

SATSE denuncia una política de «ocultismo total» en la «gran mayoría» de centros hospitalarios, lo que les obliga a «desconocer el número real de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas que trabajan actualmente».

El sindicato critica duramente el «obstáculo burocrático» que, a su juicio, «impide la adecuada dotación de personal». Aseguran que la capacidad de contratar enfermeras necesarias para el correcto funcionamiento de los centros depende de la Consejería de Hacienda, no de la Consejería de Sanidad. «No podemos depender de Hacienda para contratar las enfermeras necesarias para que un hospital siga funcionando», afirman.

El sindicato indica que, a pesar de los anuncios de refuerzos, estos «ni se ven ni se notan en el trabajo diario».

Consecuencias: negación de derechos y aumento de las bajas

La acumulación de horas de exceso está provocando, según SATSE, un aumento de las bajas del personal de Enfermería debido al cansancio y la repercusión en la salud física y moral de las profesionales.

La obligación de cubrir ausencias genera un ciclo de negación de derechos reconocidos:

Se deniegan permisos por enfermedad de un familiar.

por enfermedad de un familiar. El permiso parental se convierte en una «quimera en Sanidad».

Se niegan las reducciones de jornada, obligando, además, a las enfermeras a doblar su jornada laboral.

«Trabajar bajo la presión de no saber si se va a doblar turno (…) o si se va a poder disfrutar del día libre solicitado está generando unos niveles de estrés muy elevados que están pasando factura a las enfermeras», concluyen.

Cifras concretas de la deuda horaria

El exceso de jornada se traduce en datos concretos en algunos centros. En el Hospital Puerta de Hierro, la Dirección ha reconocido que la deuda supera las 50.000 horas (alrededor de 100 horas de exceso por enfermera en ese centro, y 90.000 en todas las categorías).

En el Hospital Gregorio Marañón, los cálculos de SATSE estiman que se adeuda una media de 80 horas a cada enfermera, lo que representa algo más de dos semanas de trabajo adicional por profesional.

Peticiones de información y déficit de plantilla

Ante la «falta de transparencia», la denuncia ante la Inspección de Trabajo reclama a la Administración que facilite y entregue a SATSE Madrid:

El número real de enfermeras y demás personal que trabaja en los hospitales demandados, con las planillas completas de turno y servicio asignado.

El número de horas de exceso realizadas en 2025.

El registro de las bajas laborales producidas desde 2024.

El precio del doblaje de turnos, horas extras o complementos abonados, y cómo se compensarán las horas debidas en lo que resta de 2025.

Además, el sindicato exige información sobre el supuesto «Plan de Invierno» que la Administración «dice que existe», ya que este «debe ser una medida preventiva de refuerzo para evitar la sobrecarga cuando se agudice la afluencia por infecciones respiratorias agudas».

SATSE estima que la Comunidad de Madrid necesitaría al menos 2.000 enfermeras más para garantizar las mínimas condiciones laborales (como el disfrute de libranzas), y 13.000 para alcanzar la ratio recomendada por la media europea, según datos del propio Ministerio.