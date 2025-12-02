El parque forestal de Valdebebas-Felipe VI suma diez nuevos perales de flor en la ampliación del Bosque del Propósito

El concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, junto al concejal de Hortaleza, David Pérez, han participado hoy en la segunda plantación del Bosque del Propósito en el parque forestal de Valdebebas-Felipe VI, iniciativa de la comunidad Líderes con Propósito del grupo Vocento, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. En esta nueva edición, se han plantado diez nuevos perales de flor (Pyrus calleryana), la misma especie con la que se inició el proyecto el año pasado en torno a un compromiso común: crear un legado ambiental y social duradero para la ciudad.

Durante el acto, Martínez Páramo ha agradecido la implicación de todas las entidades participantes y ha subrayado la importancia de seguir sumando esfuerzos para avanzar hacia una ciudad más verde y habitable. “Cada uno de los ejemplares de peral de flor que plantamos hoy muestra el compromiso con el futuro de Madrid y con las generaciones que lo disfrutarán”, ha destacado Martínez Páramo, quien ha recordado que Madrid ha sido reconocida Ciudad Arbórea por sexto año consecutivo por la Fundación Arbor Day y la FAO de Naciones Unidas.

La incorporación de los diez nuevos ejemplares de peral en flor amplía el espacio creado en 2024 y refuerza la voluntad de consolidar un bosque que crezca edición tras edición. Directivos y representantes de diversas compañías han participado en esta plantación, reafirmando el valor de la colaboración público-privada para impulsar proyectos sostenibles.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio firmado el pasado mes de septiembre entre el Ayuntamiento de Madrid y Taller de Editores para la plantación de árboles en espacios verdes y fomentar la sensibilización de los madrileños respecto al cuidado del medio ambiente y la importancia de la reforestación urbana. Con esta acción, el Consistorio refuerza su compromiso con la renaturalización, contribuyendo a la mejora del entorno urbano, la creación de espacios atractivos y la promoción de estilos de vida más sostenibles y respetuosos con el entorno.