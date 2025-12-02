El Hospital Infanta Leonor impulsa un ciclo de encuentros formativos para pacientes neurológicos y sus familias

La Sección de Neurología del Hospital Universitario Infanta Leonor, perteneciente a la red sanitaria pública de la Comunidad de Madrid, ha puesto en marcha “Diálogos con el Cerebro: “Comprender, cuidar y convivir con las enfermedades neurológicas”, un ciclo de encuentros formativos y participativos dirigido a pacientes con enfermedades neurológicas y a sus familias.

Esta iniciativa busca acercar el conocimiento médico a los pacientes, favorecer la comprensión de la enfermedad y sus tratamientos, y fomentar un espacio de comunicación y acompañamiento mutuo entre profesionales, pacientes y cuidadores. La inauguración del encuentro corrió a cargo del jefe de Sección de Neurología de este hospital madrileño, Dr. Alberto Esquivel López, y de la directora de Continuidad Asistencial, Dra. Mercedes Irazazábal Velasco.

Este primer taller estuvo compuesto por cuatro charlas relacionadas con la enfermedad de Parkinson. En el programa se abordaron aspectos clave, como qué es la enfermedad de Parkinson, sus síntomas y cómo se diagnostica; las fluctuaciones de respuesta al tratamiento que aparecen conforme avanza la enfermedad y de cómo reconocerlas, así como las terapias actualmente disponibles, tanto farmacológicas como no farmacológicas.

El encuentro reunió a 40 personas, entre pacientes y cuidadores, en un formato dinámico que combinó charlas divulgativas a cargo de facultativos de Neurología, y coloquios abiertos. La sesión fue coordinada por el neurólogo, Dr. Jaime Herreros Rodríguez.

El proyecto “Diálogos con el Cerebro” se enmarca en la estrategia de humanización de la atención sanitaria de este centro hospitalario. Se prevé organizar nuevos talleres multidisciplinares para abordar otras enfermedades neurológicas. En ellos participarán profesionales de distintas disciplinas, como enfermería, rehabilitación, fisioterapia y trabajo social, para involucrar a todos los profesionales que participan en el cuidado y la atención de los pacientes con enfermedades neurológicas.

Este tipo de actividades son beneficiosas para los pacientes puesto que conocen mejor su enfermedad, resuelven dudas y participan en la toma de decisiones sobre su tratamiento. “Con formación e información buscamos empoderar a los pacientes y hacerles partícipes en la toma de decisiones”, argumentó el jefe de Sección de Neurología del Hospital Universitario Infanta Leonor, Dr. Alberto Esquivel.

El coloquio final sirvió para recoger necesidades y propuestas que contribuirán a mejorar su atención. La iniciativa contó con la colaboración de la Asociación Madrileña de Neurología (AMM) y Laboratorios Esteve.

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, la segunda más frecuente tras la enfermedad de Alzheimer, que afecta fundamentalmente a las neuronas productoras de dopamina en el cerebro. El daño en las neuronas productoras de dopamina es la responsable de los síntomas de la enfermedad, motores como el temblor, la lentitud, la rigidez y la inestabilidad, y no motores como los trastornos del sueño, del ánimo, de la conducta o el estreñimiento.

Es una enfermedad progresiva, en la que los síntomas se desarrollan lentamente a lo largo de muchos años. La prevalencia de la enfermedad es de aproximadamente 1% en personas mayores de 60 años. En España, unas 120.000-150.000 personas padecen enfermedad de Parkinson.