Madrid elige los proyectos ganadores para transformar ocho áreas: de plaza Castilla y Aluche a Antonio López, Oporto y el nudo de Canillejas

El concurso de ideas ‘Sueña Madrid 2025’ para promover la participación en el diseño de la ciudad del futuro concluye con 103 proyectos presentados por estudiantes y creadores para transformar ocho espacios en desuso de la capital: se han valorado 56 y tres han resultado premiados. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha clausurado el acto oficial de entrega de galardones en el Centro Cultural San Francisco La Prensa, en Carabanchel, en donde ha puesto en valor la creatividad de los participantes, especialmente la de los autores de los tres trabajos seleccionados.
“Con sus proyectos, nos han dibujado cómo podría transformarse Madrid en los próximos años. Sus miradas sueñan con un Madrid más verde, más inclusivo y humano; un Madrid que comienza a despertar en las ideas de quienes se atreven a soñarlo”, ha destacado el delegado.
El concurso de ideas ‘Sueña Madrid’ nace en el marco del Plan Estratégico Municipal con el propósito de fomentar el interés y el debate en torno a la transformación urbana de Madrid y promover la colaboración en su proceso de elaboración. Esta iniciativa invita a reflexionar, cuestionar y aportar soluciones innovadoras a los retos y oportunidades que surgen en la capital.
Los participantes han tenido la oportunidad de plasmar sus visiones de futuro en ocho emplazamientos clave de Madrid como Oporto, Antonio López, Aluche, Herrera Oria, Canillejas, La Esperanza, plaza de Castilla y Bellas Vistas. Las propuestas abordan los retos específicos de cada una de estas zonas, proponiendo soluciones creativas e integrales.
Los premiados
El primer premio, dotado con 3.000 euros, ha sido para Nina Elizabeth Mendez-Bisgaard y Maximiliam Stjernstrom, estudiantes del Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Universidad Europea de Madrid, por ‘Amaniel Vivo’, un proyecto dibujado para el enclave de Bellas Vistas.
Sofía Muñoz Montero y Natalia Díaz Amate, estudiantes de Arquitectura en la Universidad de Granada, han sido reconocidas con el segundo premio, de 2.000 euros, por ‘Raíces de Agua’, diseñado para el entorno de plaza de Castilla.
Elena María Arenas Moure, con estudios finalizados en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), ha recibido el tercer premio, de 1.000 euros, por ‘El Huerto de Antonio’, en Antonio López.
Tras la ceremonia, se ha inaugurado una exposición con los 56 paneles de los proyectos valorados, que estará abierta al público hasta el 17 de diciembre. Después, se convertirá en una muestra itinerante por los siete distritos objeto del concurso: Carabanchel, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, San Blas-Canillejas y Tetuán. La exhibición ofrece una magnífica oportunidad para que los ciudadanos descubran de cerca las visiones y proyectos que estos jóvenes han diseñado para la transformación de Madrid. Es una celebración del talento joven y la creatividad de los futuros urbanistas, cuyos sueños aportan ideas reales y valiosas para construir el Madrid del futuro.
El jurado de los premios, presidido por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha estado compuesto por un miembro del Consejo Asesor Urbanístico, Carlos Rubio Carvajal; la directora general de la Oficina de la Estrategia Urbana 360, Myriam Peon, y tres técnicos de la Oficina General del Plan General. Se ha valorado la calidad de los trabajos presentados, su carácter innovador y creatividad, la relación de la propuesta con los retos de ciudad y su adecuación y coherencia a los emplazamientos propuestos.
Los ocho espacios para pensar
Los ocho emplazamientos del concurso ‘Sueña Madrid 2025’ fueron elegidos por la Oficina de la Estrategia Urbana 360 a partir de un análisis estratégico que tuvo en cuenta el alto potencial de transformación urbana y la capacidad para responder a los principales desafíos de la capital que representaban.
La elección se basó en un diagnóstico cualitativo que identificó zonas con necesidades urgentes de regeneración, fragmentación urbana o infraestructuras infrautilizadas, así como en sus posibilidades para convertirse en nodos de innovación, encuentro y sostenibilidad. Así, fueron presentados:
- Sueña Oporto, nodo de cultura (área de 43.022 m2 y población de 6.854 personas, Carabanchel): se buscaban propuestas que tuvieran en cuenta la necesidad de proteger el comercio local, dinamizar el lugar como espacio económico, cultural, vivo y flexible, además de adaptar los usos para actividades novedosas y atracción de talento, con las industrias culturales locales como factor que impulse esta transformación.
- Sueña Antonio López, un nuevo pasillo cultural (área de 8.465 m², en la parcela del número 27, Carabanchel): se buscaba la creación de un nuevo eje estructurante peatonal entre Carabanchel y Arganzuela e impulsar el patrimonio natural del río Manzanares y arquitectónico del Puente de Arganzuela, compatibilizando todo ello con una mejora en materia de sostenibilidad y movilidad.
- Sueña Aluche, un hub de movilidad sostenible (área de 68.954 m² con sistemas generales y locales, equipamientos deportivos y zonas verdes, Latina): las ideas para el entorno del intercambiador debían incluir objetivos como la dinamización del lugar como espacio de centralidad y conexión, el refuerzo y conectividad de la infraestructura verde y la creación de un hub de transporte innovador y digital, a través de la reinvención del espacio en un intercambiador clave, conectado, accesible y multimodal.
- Sueña Herrera Oria-polígono de Fuencarral, reinventando el tejido industrial (área de 325.455 m² y población de 1.735 personas en suelo destinado a usos mixtos -industrial, terciario y residencial-, Fuencarral-El Pardo): se perseguía que las propuestas consolidaran este entorno como un foco de actividad flexible capaz de atraer innovación y generar nuevas centralidades económicas que tengan presentes el respeto hacia el patrimonio industrial y la tecnología y la digitalización como ejes transversales.
- Sueña Canillejas, transformar la autopista en un paseo verde (área de 640.658 m² y población de 2.088 vecinos en suelo destinado a usos terciario y residencial, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Barajas): el barrio de Palomas tiene el potencial de convertirse en un referente de transformación urbana con ideas que contemplen medidas de movilidad sostenible y mejora del espacio público, a través del impulso a un nuevo corredor comercial en torno a la A-2, la recuperación de espacios para el peatón, su apertura hacia el parque Juan Carlos I y la transformación de la autopista en un paseo verde.
- Sueña La Esperanza, espacios de encuentro (área de 301.844 m² y población de 7.912 personas en suelo destinado a uso residencial con una estimación de 3.200 viviendas, Hortaleza): se necesitaban propuestas para la Colonia de la Esperanza que apostasen por la densificación en torno a la vivienda protegida, el fomento de los usos terciarios para revitalizar la economía local y una actuación en espacios interbloque para la creación de lugares de encuentro y comunidad.
- Sueña plaza de Castilla, recupera tu plaza y transforma el viario en conexiones paseables (área de 49.976 m², en sistemas generales de transporte, Chamartín): el concurso en este emblemático espacio de la ciudad estaba concebido para que las ideas incorporasen soluciones para recuperar el concepto de ‘plaza’ en el entorno, reinventando el intercambiador e integrarlo en un espacio público amable, mejorar sus condiciones de sostenibilidad y reconocer su patrimonio, al acercar la plaza a sus monumentos.
- Sueña Bellas Vistas, un puente al Madrid neomudéjar (área de 111.825 m² y población de 8.278 personas en suelo destinado a uso residencial, Tetuán): los arcos del Canal de Isabel II (acueducto de Amaniel) y Bellas Vistas tienen potencial para mejorar su integración urbana y revalorización patrimonial, por lo que las ideas tenían que plasmar aportaciones en materia de planificación del espacio público y movilidad sostenible para transformar esta área en un entorno más habitable y conectado.