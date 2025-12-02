Madrid elige los proyectos ganadores para transformar ocho áreas: de plaza Castilla y Aluche a Antonio López, Oporto y el nudo de Canillejas

El concurso de ideas ‘Sueña Madrid 2025’ para promover la participación en el diseño de la ciudad del futuro concluye con 103 proyectos presentados por estudiantes y creadores para transformar ocho espacios en desuso de la capital: se han valorado 56 y tres han resultado premiados. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha clausurado el acto oficial de entrega de galardones en el Centro Cultural San Francisco La Prensa, en Carabanchel, en donde ha puesto en valor la creatividad de los participantes, especialmente la de los autores de los tres trabajos seleccionados.

“Con sus proyectos, nos han dibujado cómo podría transformarse Madrid en los próximos años. Sus miradas sueñan con un Madrid más verde, más inclusivo y humano; un Madrid que comienza a despertar en las ideas de quienes se atreven a soñarlo”, ha destacado el delegado.

El concurso de ideas ‘Sueña Madrid’ nace en el marco del Plan Estratégico Municipal con el propósito de fomentar el interés y el debate en torno a la transformación urbana de Madrid y promover la colaboración en su proceso de elaboración. Esta iniciativa invita a reflexionar, cuestionar y aportar soluciones innovadoras a los retos y oportunidades que surgen en la capital.

Los participantes han tenido la oportunidad de plasmar sus visiones de futuro en ocho emplazamientos clave de Madrid como Oporto, Antonio López, Aluche, Herrera Oria, Canillejas, La Esperanza, plaza de Castilla y Bellas Vistas. Las propuestas abordan los retos específicos de cada una de estas zonas, proponiendo soluciones creativas e integrales.

Los premiados

El primer premio, dotado con 3.000 euros, ha sido para Nina Elizabeth Mendez-Bisgaard y Maximiliam Stjernstrom, estudiantes del Grado en Fundamentos de la Arquitectura en la Universidad Europea de Madrid, por ‘Amaniel Vivo’, un proyecto dibujado para el enclave de Bellas Vistas.

Sofía Muñoz Montero y Natalia Díaz Amate, estudiantes de Arquitectura en la Universidad de Granada, han sido reconocidas con el segundo premio, de 2.000 euros, por ‘Raíces de Agua’, diseñado para el entorno de plaza de Castilla.

Elena María Arenas Moure, con estudios finalizados en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), ha recibido el tercer premio, de 1.000 euros, por ‘El Huerto de Antonio’, en Antonio López.

Tras la ceremonia, se ha inaugurado una exposición con los 56 paneles de los proyectos valorados, que estará abierta al público hasta el 17 de diciembre. Después, se convertirá en una muestra itinerante por los siete distritos objeto del concurso: Carabanchel, Chamartín, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, San Blas-Canillejas y Tetuán. La exhibición ofrece una magnífica oportunidad para que los ciudadanos descubran de cerca las visiones y proyectos que estos jóvenes han diseñado para la transformación de Madrid. Es una celebración del talento joven y la creatividad de los futuros urbanistas, cuyos sueños aportan ideas reales y valiosas para construir el Madrid del futuro.

El jurado de los premios, presidido por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha estado compuesto por un miembro del Consejo Asesor Urbanístico, Carlos Rubio Carvajal; la directora general de la Oficina de la Estrategia Urbana 360, Myriam Peon, y tres técnicos de la Oficina General del Plan General. Se ha valorado la calidad de los trabajos presentados, su carácter innovador y creatividad, la relación de la propuesta con los retos de ciudad y su adecuación y coherencia a los emplazamientos propuestos.

Los ocho espacios para pensar

Los ocho emplazamientos del concurso ‘Sueña Madrid 2025’ fueron elegidos por la Oficina de la Estrategia Urbana 360 a partir de un análisis estratégico que tuvo en cuenta el alto potencial de transformación urbana y la capacidad para responder a los principales desafíos de la capital que representaban.

La elección se basó en un diagnóstico cualitativo que identificó zonas con necesidades urgentes de regeneración, fragmentación urbana o infraestructuras infrautilizadas, así como en sus posibilidades para convertirse en nodos de innovación, encuentro y sostenibilidad. Así, fueron presentados: