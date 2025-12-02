La tasa de criminalidad de Madrid cae a los 56.7 puntos, la más baja de la última década

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha afirmado hoy que los ciudadanos y ciudadanas de Madrid pueden disfrutar de una mayor calidad de vida gracias también a la mejora de la seguridad, dado que la región registra la tasa de criminalidad más baja de la última década. Esto es una demostración de que “se están haciendo bien las cosas y hay que seguir trabajando por ese camino”, ha subrayado.

En concreto, ésta se situó en el tercer trimestre del año en los 56,7 puntos, según los datos del balance de criminalidad publicados por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior correspondientes al tercer trimestre del año 2025.

Este dato confirma la consolidación de una tendencia de estabilidad y mejora en la seguridad ciudadana, que se viene observando desde 2012, incluso en un contexto de intensa actividad social, cultural y económica. La tasa de criminalidad se mantiene estable, con una progresiva tendencia a la baja, algo que es “un éxito colectivo y fruto del trabajo constante de la Policía Nacional y la Guardia Civil”, ha destacado.

A ello ha contribuido el crecimiento de las plantillas hasta alcanzar, en 2024, el máximo histórico de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil en la Comunidad de Madrid: un 11% más desde 2018 (más de 21.400 agentes). Así, los agentes Guardia Civil se han incrementado en un 1,9% y un 16% la Policía Nacional, llegándose a 3,9 agentes por cada 1000 habitantes cuando en 2018 eran 2,9, por encima del crecimiento poblacional de la región

Caída de la criminalidad convencional

En el periodo de enero a septiembre, la criminalidad convencional ha caído un 2,1% con respecto al mismo periodo del año 2024 (5.191 delitos menos, 30 delitos menos cada día). Además, se ha alcanzado una cifra récord de infracciones penales esclarecidas, la más alta de la última década.

Con respecto al fenómeno de la cibercriminalidad, aunque aumentan las denuncias, el delegado del Gobierno lo ha relacionado con la reciente incorporación de la denuncia cibernética en la Guardia Civil, que ha dado lugar a 1300 denuncias más. Además, las cifras son mejores en el caso de la Comunidad de Madrid con respecto al conjunto de España, que ha visto un aumento del 8% en la cibercriminalidad, frente al 5,4% de la región.

Esto sitúa a Madrid como “una comunidad cada vez más segura dentro de un país seguro”. El aumento en el número de delitos por tráficos de drogas (+18,1%) tiene una lectura positiva, ya que está relacionado con la intensificación de las actuaciones de las FCSE en este ámbito.

Delitos contra la libertad sexual

Los delitos contra la libertad sexual en la Comunidad de Madrid han sufrido una evolución similar al total nacional, registrando una tendencia ascendente, interrumpida en 2020 por la pandemia del COVID-19. En este periodo, fueron denunciados un 7,2% de hechos más (por encima del +3,7 % a nivel nacional).

Además, el mayor número de casos se producen en el interior de viviendas, no en locales de ocio, y existe algún tipo de vínculo entre víctima y agresor. El incremento sostenido de este tipo de delitos durante los últimos años, en opinión del delegado del Gobierno, podría estar influenciado por un progresivo descenso de la “cifra oculta”.

Al mismo tiempo, ha recordado que desde la Delegación del Gobierno se está celebrando una nueva ronda de reuniones con actores sociales e institucionales para analizar las violencias contra las mujeres y reforzar las actuaciones.

Al respecto, ha anunciado que, antes de final de año, está previsto presentar un documento con las conclusiones y recomendaciones resultado de ese trabajo. Y ha vuelto a hacer un llamamiento al Partido Popular a participar en el mismo, aunque hasta la fecha no haya querido sumarse a esas reuniones.

Más eficacia policial

En el periodo analizado, la cifra de esclarecimientos se encuentra en su nivel más alto desde 2014, y también ha aumentado la tasa de detenidos e investigados por cada 1.000 infracciones penales, estando en 253, la tasa más alta desde 2014.

Criminalidad por municipios

El delegado del Gobierno ha repasado además la evolución de la criminalidad en algunos municipios de la región. En la ciudad de Madrid, donde se concentra la mitad de la población, el conjunto de la criminalidad convencional ha descendido en lo que va de año un 2,7%, lo que equivale a 4000 delitos menos, 22 delitos menos cada día.

Comparten esta tendencia a la baja en su tasa de criminalidad otros 16 municipios con más de 20.000 habitantes. Además, la criminalidad convencional se reduce en 21 municipios, con reducciones significativas en Humanes de Madrid, Valdemoro, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Collado Villalba, Arganda del Rey, Móstoles, Navalcarnero, Pinto, Las Rozas de Madrid, Torrelodones o Parla.

El total de los municipios que reducen su tasa de criminalidad convencional son: Humanes de Madrid, Valdemoro, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Collado Villalba, Arganda del Rey, Móstoles, Navalcarnero, Pinto, Las Rozas de Madrid, Torrelodones, Parla, Majadahonda, Coslada, Pozuelo de Alarcón, Leganés, Madrid, Villaviciosa de Odón, Fuenlabrada, Colmenar Viejo y San Fernando de Henares.