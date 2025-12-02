DistritosNoticiasUsera

Dos jóvenes heridos tras ser apuñalados por la espalda en Usera

Gacetín Madrid

Un joven de 29 años de edad y origen sudamericano ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre en estado grave después de recibir dos puñaladas por la espalda la madrugada de este martes, 2 de diciembre. El suceso se enmarca en un doble apuñalamiento ocurrido en el distrito madrileño de Usera que ha dejado cuatro detenidos.

Los servicios de emergencia de SAMUR-Protección Civil acudieron a la calle Juan Español de Usera para atender a dos víctimas. La intervención de los sanitarios se produjo aproximadamente a las 4 de la madrugada: el varón de 29 años presentaba dos heridas por arma blanca en la espalda.

Tras estabilizarlo en el lugar de los hechos, el equipo de emergencias procedió a su traslado al Hospital. Una segunda persona joven fue asistida con una herida leve, también localizada en la espalda. Según Emergencias Madrid, este paciente rechazó el traslado a un centro hospitalario.

Finalmente han sido detenidos cuatro individuos: tres hombres y una mujer, de origen ecuatoriano (2), colombiano y venezolano. Agentes de la Policía Nacional han asumido la investigación del incidente para esclarecer las circunstancias que llevaron a este nuevo acto de violencia en la ciudad de Madrid.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Permisos laborales: el Supremo confirma que deben computarse...

Almeida anuncia 6.100 viviendas en alquiler asequible en...

La tasa de criminalidad de Madrid cae a...

Madrid elige los proyectos ganadores para transformar ocho...

Ayuso anuncia la llegada a Madrid de ‘The...

Nueva operación integral contra los narcopisos en Madrid:...

Carabanchel pone en marcha una oficina auxiliar de...

Los embalses madrileños inician diciembre al 70% de...

Nuevo hito en la sanidad madrileña: operado con...

Más Madrid registra una ley de comedor escolar...

Comentarios