Dos jóvenes heridos tras ser apuñalados por la espalda en Usera

Un joven de 29 años de edad y origen sudamericano ha sido trasladado al Hospital 12 de Octubre en estado grave después de recibir dos puñaladas por la espalda la madrugada de este martes, 2 de diciembre. El suceso se enmarca en un doble apuñalamiento ocurrido en el distrito madrileño de Usera que ha dejado cuatro detenidos.

Los servicios de emergencia de SAMUR-Protección Civil acudieron a la calle Juan Español de Usera para atender a dos víctimas. La intervención de los sanitarios se produjo aproximadamente a las 4 de la madrugada: el varón de 29 años presentaba dos heridas por arma blanca en la espalda.

Tras estabilizarlo en el lugar de los hechos, el equipo de emergencias procedió a su traslado al Hospital. Una segunda persona joven fue asistida con una herida leve, también localizada en la espalda. Según Emergencias Madrid, este paciente rechazó el traslado a un centro hospitalario.

Finalmente han sido detenidos cuatro individuos: tres hombres y una mujer, de origen ecuatoriano (2), colombiano y venezolano. Agentes de la Policía Nacional han asumido la investigación del incidente para esclarecer las circunstancias que llevaron a este nuevo acto de violencia en la ciudad de Madrid.