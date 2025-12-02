El paro cae en Madrid en noviembre con 3.903 desempleados menos (-1,39%)

La Comunidad de Madrid registró en noviembre una caída del desempleo del 1,39% respecto al mes anterior, lo que supone 3.903 personas paradas menos. En comparación con noviembre de 2024, el paro desciende en 11.189 personas, una reducción del 3,89%. Con este dato, Madrid se sitúa entre las comunidades con mayores descensos absolutos del desempleo en el mes.

A nivel nacional, el paro registrado descendió en 18.805 personas y se situó en 2.424.961, la cifra más baja para un mes de noviembre desde 2007. En los últimos doce meses, el desempleo se ha reducido en 161.057 personas, lo que supone un descenso interanual del 6,23%. La bajada se extiende a todos los sectores económicos y también al colectivo sin empleo anterior, consolidando la tendencia de reducción mantenida durante el año. En términos desestacionalizados, el paro registrado se reduce en 11.881 personas, lo que confirma el buen comportamiento del mercado laboral durante el ejercicio.

El comportamiento territorial refuerza esta evolución, con descensos del desempleo en once comunidades autónomas y los mayores retrocesos en Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña. En el resto, los incrementos son moderados, encabezados por Illes Balears y Castilla y León. La evolución sectorial también mantiene un perfil favorable, con descensos en Servicios, Industria, Agricultura y Construcción, además del colectivo sin empleo anterior.

Paro femenino y juvenil

El desempleo femenino encadena nuevos descensos y se mantiene en los niveles más bajos para un mes de noviembre desde 2008, con 1.466.095 mujeres registradas en el conjunto del país. Solo en noviembre, el paro entre mujeres se redujo en 14.370 personas.

El paro juvenil también muestra una evolución muy favorable: el número de jóvenes menores de 25 años desempleados cayó en 5.476 personas hasta situarse en 188.322, el nivel más bajo de toda la serie histórica en un mes de noviembre. Estos datos se enmarcan en una mejora general del mercado laboral que también ha permitido que el total de personas paradas alcance su cifra más baja para un mes de noviembre desde 2007.